'Рад помочь': Маск ответил на благодарность Федорова по вопросу Starlink у оккупантов

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что его ведомство уже решает проблему использования Starlink на российских БПЛА. Он поблагодарил руководство компании-поставщика SpaceX и лично Илона Маска.

Об этом Федоров написал в Telegram, а также на своей странице в соцсети Х. В последней ему и ответил Маск.

Что сказал министр обороны

По словам Федорова, через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Министерства обороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути решения этой проблемы.

"Благодарен Президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над решением ситуации", – написал министр.

Решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости нашего государства, отметил Федоров.

Он добавил, что западные технологии должны и в дальнейшем помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения мирных городов.

"Рад помочь", – ответил ему Маск.

Оккупанты используют Starlink

Российская оккупационная армия все чаще использует спутниковые системы Starlink для увеличения дальности действия ударных беспилотников. Таким образом противник пытается увеличить дальность нанесения ударов по тылу Украины.

В частности, оккупанты впервые применили беспилотник БМ-35 с системой Starlink для нанесения удара по Днепру (примерно в 86 километрах от линии фронта). Он был нанесен менее чем через две недели после того, как появилась информация о первом зафиксированном применении беспилотников БМ-35, оснащенных системой Starlink.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на использование российскими оккупантами спутникового интернета Starlink для ударов по Украине. Дипломат призвал главного исполнительного директора SpaceX Илона Маска предотвратить использование армией РФ этой технологии.

Изобретатель жестко ответил Сикорскому, подчеркнув, что Starlink прежде всего является основой военной связи для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее компания SpaceX Илона Маска открыла бесплатный доступ к спутниковому интернету Starlink для пользователей в Иране на фоне массовых антиправительственных протестов и многодневного отключения связи. Решение позволяет иранцам, которые уже имеют приемники, подключаться к сети без абонентской платы, несмотря на официальный запрет сервиса в стране.

