Украинцев предупредили о возможных задержках с выдачей загранпаспортов: в чем причина

В Украине возможны задержки с изготовлением загранпаспортов. Причина этого заключается в постоянных массированных и комбинированных атаках России на украинскую столицу, которые сказываются на производственном процессе.

Видео дня

Об этом сообщили на странице полиграфического комбината "Украина", который занимается изготовлением паспортных документов для нужд населения. Он расположен в Киеве, который регулярно становится мишенью для российских ракет и дронов.

Предприятие обязано соблюдать требования безопасности на рабочем месте. Работая в особых условиях военного положения, комбинат вынужден принимать дополнительные меры и приостанавливать производственные процессы для сохранения жизни и здоровья работников во время воздушной тревоги.

Остановка работы высокотехнологичного промышленного оборудования, его перевод в безопасный режим, а также последующее возобновление производственного процесса после завершения воздушной тревоги требуют значительного времени и дополнительных технологических операций. Это может вызывать временные неудобства и влиять на сроки изготовления продукции, предупредили украинцев.

"В то же время, несмотря на сложные условия, вызванные вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, трудовой коллектив Полиграфкомбината "Украина" прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности производства и скорейшего изготовления паспортных документов для граждан Украины", – говорится в сообщении.

Граждан призвали с пониманием отнестись к ситуации, сложившейся из-за ударов со стороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине существенно подорожало оформление отдельных биометрических документов. Также мы писали о том, что для оформления ID-карты или паспорта для выезда за границу украинцы должны предоставить не только пакет необходимых документов, но и квитанцию об оплате услуги. В противном случае документ не оформят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!