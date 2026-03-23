В Украине существенно подорожало оформление паспортов: сколько теперь стоит "сделать" документ
В Украине существенно подорожало оформление отдельных биометрических документов. В частности, "сделать" паспорт в виде ID-карты за 20 рабочих дней теперь стоит 618 грн, тогда как ранее было 558 грн. Т.е. подорожание составило 60 грн. Причиной же этого называется удорожание бланков.
Об этом сообщили в Госмиграционной службе. Там отметили: изменения действуют с 1 января 2026 года.
"С 1 января 2026 ГП "Полиграфический комбинат "Украина" изменена стоимость бланков отдельных биометрических документов. В этой связи росла и общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вид на временное и постоянное проживание в Украине", – говорится в сообщении.
Как в Украине подорожало оформление документов
- Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней – 618 грн (было 558 грн, удорожание – 60 грн).
- Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 7 рабочих дней – 928 грн (было 988 грн, удорожание – 60 грн).
- Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней – 1 147 грн (было 1 042 грн, подорожание – 105 грн).
- Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней – 1 787 грн (было 1 682 грн, подорожание – 105 грн).
- Постоянный вид на жительство в Украине – 1 235 грн (было 1 175 грн, подорожание – 60 грн).
- Временный вид на жительство в Украине – 1 140 грн (было 1 080 грн, подорожание – 60 грн).
При этом подчеркивается: украинцы, впервые получающие паспорт, платить за него не будут. Т.е., первую ID-карту государство своим гражданам предоставляет бесплатно.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Дело в том, что именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости, а кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д. Без актуального техпаспорта же проводить любые юридические действия с домом будет невозможно.
