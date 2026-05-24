Нужно иметь всем, кто оформляет загранпаспорт: без чего документ не дадут

Для оформления ID-карты или паспорта для выезда за границу украинцы должны предоставить не только пакет необходимых документов, но и квитанцию ​​об оплате услуги. Иначе документ не оформят.

Об этом сообщили в миграционной службе Закарпатской области. Там отметили, что провести такую оплату можно в:

отделении банка;

терминалах самообслуживания;

онлайн.

При этом подчеркивается: если услуга была оплачена, но потребность в ее получении отпала, украинцы могут вернуть свои деньги. Для этого нужно:

обратиться с письменным заявлением в управление ГМС в своем регионе;

предоставить оригинал квитанции, заверенные копии паспорта гражданина Украины и РНОКПП (ранее известный как идентификационный код), копию справки из банка с реквизитами плательщика.

"Если паспорт оформлялся для ребенка, то необходимо добавить его свидетельство о рождении. Средства будут возвращены на банковский счет в течение 30 дней", – рассказали в в миграционной службе Закарпатской области.

В Украине существенно подорожало оформление паспортов

Ранее же в Украине существенно выросла стоимость оформления отдельных биометрических документов. Причина – подорожание бланков.

Как сообщили в Госмиграционной службе, изменения действуют с 1 января 2026 года. По ним:

"Сделать" паспорт в виде ID-карты за 20 рабочих дней теперь стоит 618 грн – тогда как ранее было 558 грн.

Т.е. подорожание составило 60 грн.

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 7 рабочих дней – 928 грн (было 988 грн).

Удорожание составило 60 грн.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней – 1 147 грн (было 1 042 грн)

Подорожание – 105 грн.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней – 1 787 грн (было 1 682 грн).

Цена выросла на 105 грн.

