Украинцев через 'Резерв+' будут оповещать о поступлении повесток по почте: какой нюанс нужно знать

Приложение Резерв+ получило новую возможность для военнообязанных граждан Украины. Речь идет об уведомлении об отправке бумажных повесток по почте. Функцию ввели в 2026 году как часть развития цифрового взаимодействия между государством и гражданами.

Видео дня

Информация об обновлении обнародована на официальном сайте Министерства обороны Украины. В ведомстве отметили, что Резерв+ и в дальнейшем развивается как предсказуемый и понятный канал коммуникации. Там также отметили: новое оповещение носит исключительно информативный характер и не меняет действующих процедур.

Сервис уведомлений

Резерв+ уже некоторое время отправляет пользователям push-уведомления о ключевых событиях, связанных с военным учетом. В частности, речь идет о подаче или снятии с розыска, нарушении правил учета и наложении штрафов, обновлении Резерв ID, получении или изменении данных, оформлении отсрочки или бронирования, а также отправке электронного направления на ВВК.

Теперь к этому перечню добавилась еще одна опция. Пользователь может получить сообщение о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки прислал бумажную повестку по почте. Это позволяет заранее знать о заказном письме и избежать недоразумений.

Что стоит знать

В Министерстве обороны отдельно подчеркнули ключевой нюанс. Оповещение в Резерв+ не является повесткой и не приравнивается к ее вручению. Получение или даже прочтение такого сообщения не создает юридических последствий.

Функция является добровольной. Пользователь самостоятельно решает, включать ли ее в меню приложения. В уведомлении указываются дата и время, на которые лицо вызывают в ТЦК и СП. В то же время порядок отправки повесток остается без изменений: их и в дальнейшем печатают в бумажном виде и доставляют через Укрпочту.

В ведомстве также анонсировали дальнейшее расширение функционала. В течение квартала в Резерв+ планируют запустить оповещения о постановке на учет, снятии или исключении с учета, а также об отмене отсрочки. Это должно сделать информацию о статусе военнообязанного более доступной и понятной.

Напомним:

30 декабря 2025 года Минобороны начало тестирование постановки на воинский учет в мобильном приложении Резерв+ без визита в ТЦК и СП.

С декабря Резерв ID, то есть электронные данные, сформированные через приложение Резерв+, стали основной формой военно-учетного документа в Украине для призывников, военнообязанных и резервистов. Для тех, кто не может пользоваться цифровой версией, все еще доступен бумажный формат.

Как писал OBOZ.UA, из Резерв+ в некоторых случаях может исчезнуть часть военно-учетных данных. Адвокаты объяснили , что это значит, как действовать и будут ли проблемы с ТЦК и СП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!