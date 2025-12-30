Без визита в ТЦК: Минобороны тестирует постановку на воинский учет через Резерв+

Министерство обороны Украины начало тестирование постановки на воинский учет в мобильном приложении Резерв+. Теперь это вскоре можно будет делать без визита в военкоматы.

Видео дня

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщила пресс-служба оборонного ведомства. В то же время, услуга для женщин временно недоступна.

Что изменилось

Как сообщается, к тестированию функции приглашают мужчин, которые не состоят на воинском учете и которым или в 2026 году исполнится 17 лет, или на момент подачи заявления от 25 до 59 лет.

"Вскоре часть граждан сможет стать на учет дистанционно – без личных визитов в ТЦК и бумажных процедур", – отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны.

Для того, чтобы приобщиться к тестированию, там призывают заполнить соответствующую форму. После этого таким пользователям Резерв+ поступит электронное письмо с приглашением установить приложение, или обновить его до последней версии, а дальше следовать инструкциям.

В то же время, для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка на учет пока недоступна, поэтому для постановки их на учет до сих пор нужно обращаться в ТЦК. Мужчины 18-24 лет также пока не привлечены к тестированию этой функции.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что основной формой военно-учетного документа в Украине для призывников, военнообязанных и резервистов теперь является Резерв ID, то есть электронные данные, сформированные через приложение Резерв+, а для тех, кто не может пользоваться цифровой версией, все еще доступен бумажный формат.

Как сообщал OBOZ.UA, в приложении можно со "скидкой" в 50% оплатить штрафы за нарушение правил воинского учета. Сейчас можно оплатить штраф, если человек не прибыл по повестке, не стал на учет после 25 лет, не обновил данные о месте жительства и т.д. – всего девять видов нарушений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!