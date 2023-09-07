'Украинский воин – это ключевой приоритет': Зеленский назвал главные задачи нового министра обороны

Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Рустема Умерова. Глава государства определил ключевые задачи для руковоителя оборонного ведомства и подчеркнул, что украинские воины должнгны оставатся ключевым приоритетом министерства.

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По словам президента, если для блага и крепкости воина необходимы изменения в деятельности сил обороны, такие изменения должны быть мгновенными. Об этом говорится в обращении Зеленского, опубликованном в его Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский подчеркнул, что в министерстве обороны необходимо свести к минимуму все бюрократические процедуры. Также он акцентировал внимание на необходимости цифровизации всех процессов.

"Каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье воинов, должна быть найдена и поставлена в украинские войска. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходдный материал. Их время и силы – это ценность государства", – добавил президент.

В свою очередь Умеров заявил, что министерство обороны должно стать главной институцией координации Сил обороны. Также он добавил, что деятельность минобороны должна быть направлена на то, чтобы усилить военных и обеспечить их всем необходимым – вооружением, техникой, снаряжением, средствами индивидуальной защиты и питанием.

Новый министр обороны акцентировал внимание на необходимости расширения международной коалиции. По его словам, Украина должна создавать новые партнерства и расширять географию союзников. Умеров подчеркнул, что среди основных приоритетов минобороны будет нулевая толерантность к коррупции и диджитализация ведомства.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров объявил о намерениях ввести в Украине электронный военный билет и запустить единый реестр призывников. Он также намерен цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады по представлению президента Украины Владимира Зеленского назначили новым министром обороны Рустема Умерова. Он заменил на посту Алексея Резникова.

4 сентября Алексей Резников написал заявление об отставке. Соответствующий документ он подал в Верховную Раду. В тот же день Рустем Умеров написал заявление с просьбой уволить его с должности главы Фонда госимущества.

5 августа Верховная Рада Украины поддержала отставку министра обороны Алексея Резникова. Перед голосованием за отставку Резников отчитался о своей работе в должности министра обороны.

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