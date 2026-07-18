Украинский предприниматель подарит своим читателям шанс воплотить свою мечту

Украинский предприниматель, основатель и CEO криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов пообещал выбрать три мечты своих подписчиков в соцсети и помочь их осуществить. Об этом он написал в Instagram в день своего рождения.

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"Сегодня, в свой день рождения, я хочу подарить своим читателям шанс воплотить свою мечту. Мне невероятно повезло увидеть, как многие из моих собственных мечтаний стали реальностью. Не потому, что этот путь был легким, а потому, что я никогда не переставал верить: за своими мечтами стоит идти и воплощать их. И в этом году я хочу подарить вам нечто ценное: Возможность. Возможность быть услышанным. Возможность сделать первый шаг. Возможность поверить, что ваша мечта действительно имеет значение", — пишет Владимир Носов.

Для этого читателям украинского предпринимателя нужно поделиться своей мечтой в комментариях под этим постом до 27 июля включительно. Затем Владимир Носов выберет три мечты и поможет их осуществить.

"Иногда один шанс, один разговор или один искренний поступок могут изменить направление всей жизни. ...Ведь самый ценный подарок, который мы можем подарить друг другу, – это не деньги и не успех. Это вера. И возможность", – подытожил бизнесмен с хэштегом #DreamsNeedAChance.