По Украине прокатилась новая волна 'минирований' детсадов и университетов: сообщения получили в Чернигове, Черкассах, Ривном и Киевской области

В понедельник, 16 октября, по Украине прокатилась новая волна "минирований" детсадов и университетов. Сообщения о якобы заминировании учебных заведений получили в Чернигове, Черкассах и Киевской области.

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные правоохранителей. Так, в Чернигове "заминировали" якобы все университеты и садики.

Уведомление поступило на электронную почту Службы безопасности Украины. Всех студентов и преподавателей эвакуировали из помещений. На местах работают соответствующие службы.

"На электронную почту СБУ поступило сообщение от неизвестного о заминировании всех университетов и садиков в Чернигове. Оператор кол-центра сообщил на линию 102 данную информацию", – сообщила представительница патрульной полиции области Руслана Железняк.

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Также университеты "заминировали" в Черкассах и Умани. В Умани – аграрный, а в Черкассах – государственный технологический университет. Студентов этих вузов отпустили домой.

В настоящее время работают соответствующие службы, обследуют помещения и территорию.

"Обеспечена охрана места происшествия", – прокомментировала пресс-секретарь Черкасской полиции Зоя Вовк.

Кроме того, в Броварской громаде поступило анонимное сообщение о заминировании детсадов. При этом в анонимном сообщении, поступившем в полицию, говорится о заминировании детских садов не только Броварской громады, но и всей Украины.

Там тоже продолжается проверка заведений дошкольного образования.

Позже стало известно, что спецслужбы проверяют информацию о заминировании всех детсадов и заведений высшего образования в Ривном. Специалисты действуют "в соответствии с протоколами".

Следует отметить, что согласно ч. 1 ст. 259 УКУ, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, 1 сентября также было сообщение о заминировании всех школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

17 июля в полицию поступило сообщение о заминировании одной из больниц Киева. Из соображений безопасности из учреждения эвакуировали около 250 пациентов и более 200 человек медперсонала. Осмотревшие помещение сотрудники полиции взрывчатки не нашли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером в воскресенье, 23 июля, всех посетителей и работников эвакуировали из торгово-развлекательного центра River Mall на Днепровской набережной. В полицию поступила информация, что здание может быть заминировано.

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