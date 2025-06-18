Украине из-за жары грозит пожарная опасность: синоптики дали прогноз погоды на четверг

В четверг, 19 июня, погода в Украине будет по-летнему теплой, а местами даже жаркой. Осадки обойдут стороной почти все регионы – такие условия в большинстве областей будет обуславливать поле повышенного атмосферного давления.

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Только на Черниговщине и Сумщине, а днем и в восточных областях, на Закарпатье и в Карпатах будет ощущаться влияние малоактивного атмосферного фронта, который поступит с северо-запада, поэтому там возможны дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер с запада и северо-запада в южных и восточных областях днем местами будет усиливаться до 15-20 м/с.

"Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 25-30°, на западе и севере страны 20-25°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°", – сказано в прогнозе.

В Киевской области ожидается переменная облачность, день там пройдет без осадков. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит 13-18 градусов, днем 20-25 тепла. В Киеве ночью 16-18 градусов по Цельсию, днем – 22-24 выше нуля.

Синоптики также объявили предупреждение о пожарной опасности в Украине в ближайшие дни. Они отметили, что 19-21 июня по всей стране, кроме большинства северных, Ривненской, а 19 июня и Харьковской областей, будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики дали прогноз до конца недели в Украине. Погода будет оставаться по-летнему теплой, но в большинстве регионов стоит готовиться к ливням, грозам и облачному небу.

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