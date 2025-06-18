Дожди еще напомнят о себе: синоптики дали прогноз до конца недели в Украине. Карта

Дожди снова возвращаются в Украину. Погода будет оставаться по-летнему теплой, но в большинстве регионов стоит готовиться к ливням, грозам и облачному небу.

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Несмотря на это, короткие прояснения еще будут случаться, а в южных областях будет солнечно. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В четверг, 19 июня, Украину накроет дождевой фронт. На западе и севере ожидаются существенные осадки с короткими лучиками солнца, температура воздуха будет держаться в пределах +23...+26 градусов.

На востоке воздух будет теплее - до +28, но и здесь возможны локальные ливни. А вот на юге - настоящее лето: сухо, ясно, до +30.

В пятницу, 20 июня, непогода временно отступит. В большинстве регионов станет сухо, облака рассеются, а температура снизится. Особенно это почувствуют жители запада и севера - воздух остынет до +17...+22 градусов. Лишь в некоторых центральных и восточных областях задержится небольшой дождь. В южных регионах останется тепло и солнечно, хоть и немного свежее - до +25.

В субботу, 21 июня, снова вернется неустойчивая погода: осадки ожидаются практически по всей территории. Термометры будут показывать максимум +22.

В воскресенье, 22 июня, ситуация усложнится. Ливни вернутся, а температура останется ниже привычной для лета. Пасмурнее всего будет на западе и севере, где дожди накроют большинство районов. Центр тоже попадет в зону непогоды. На востоке и юге сохранится немного лучше картина - осадки будут, но кратковременные, с периодическими прояснениями.

Как сообщал OBOZ.UA, по имеющимся сейчас расчетам мировых прогностических центров, лето в Украине в 2025 году может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха - на 1-2 градуса выше нормы.

Июль будет с грозовыми дождями и может стать самым жарким месяцем сезона, а в августе не исключен дефицит осадков, рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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