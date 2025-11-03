УкраїнськаУКР
Украине грозит маловодие: в Гидрометцентре проанализировали водность основных рек в октябре

Анна Павлова
Новости. Общество
2 минуты
1,0 т.
В октябре 2025 года специалисты проанализировали водность основных рек. Тем самым они пришли к выводу, что Украине грозит так называемое "маловодие".

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Там также отметили, что следующая оценка водности будет выполнена 17 ноября 2025 года.

"Украинский гидрометеорологический центр выполнил оценку водности основных рек в створах действующих гидрологических постов с целью оценки наступления (вероятности наступления) маловодья (гидрологической засухи) на реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения Украины", – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что средние за сентябрь расходы воды оценены, в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины, что определяет основные и вспомогательные критерии для оценки наступления (угрозы наступления) маловодья.

В частности, в Укргидрометцентре пришли к таким выводам:

Значительно больше нормы (396%) водность удерживалась на реке Ингулец (пост Кривой Рог).

Близкой к норме (81-121%) водность наблюдалась на Западном Буге (пост Каменка-Бугская), Пруте (пост Черновцы), Десне (пост Разлеты), Ингуле пост (Кропивницкий).

Меньше нормы (51-79%) водность отмечалась на Верхнем Днепре в пределах Украины (пост Неданчичи), по притоку воды к Киевскому водохранилищу, на приустьевом участке Припяти, на Десне (участок Чернигов-Литки) и ее притоке р.Сейм, притоках Припяти рр. Стырь, Горынь и Случь, Северском Донце (пост Змиев, Изюм), на Южном Буге (пост Тростянчик), в верховье Тисы (пост Рахов), на Днестре (пост Залещики) и его притоке р. Стрый (пост Верхнее Синевидное), по общему притоку к Днестровскому водохранилищу и на украинском участке Дуная.

Значительно меньше нормы (31-49 %) водность наблюдалась на притоках Припяти Стоход и Уборть, р. Тетерев (пост Житомир), Псел (суббассейн Среднего Днепра), по боковому притоку воды к Каменскому водохранилищу, Северском Донце (пост Чугуев), Южном Буге (пост Подгорье), Днестре (пост Галич), Тисе возле Вилока и Ужи, Латорице (суббассейн Тисы).

Близкой к критериям маловодья (21-25%) водность отмечалась на Южном Буге (пост Александровка), р. Самара (суббассейн Нижнего Днепра) и по боковому притоку к Днепровскому водохранилищу.

– Удерживалось маловодие(водность составляет 20 % месячной нормы и меньше) на верхнем участке Припяти возле с. Любязь (20 % месячной нормы октября), реках суббассейна Среднего и Нижнего Днепра – Рось (11 %), Сула (11 %), Ворскла (18 %), Орель (15 %), по боковому притоку воды к Кременчугскому водохранилищу (10 %) и притоке Южного Буга р. Синюха (16 %).

По словам специалистов, сложная гидрологическая ситуация сложилась на реке Рось (суббассейн Среднего Днепра), где средний расход воды за октябрь составил 1,77 м3/с (11% октябрьской нормы) и оказалась близкой по значению экологического расхода воды (99%), что является критическим для функционирования экосистемы реки.

