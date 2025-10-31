Погода в декабре удивит украинцев: синоптик рассказала о 'сюрпризах'

Начало зимы 2025–2026 года в Украине не будет спокойным. Декабрь обещает немало погодных сюрпризов – от затяжных дождей и мокрого снега до внезапных морозов в конце месяца.

Нынешняя зима станет настоящим испытанием для украинцев: без экстремальных холодов, но с непредсказуемыми температурными качелями и большим количеством осадков. Об этом в интервью Главреду рассказала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.

По ее словам, первый месяц зимы принесет много осадков, преимущественно в виде мокрого снега. Самые интенсивные – с 11 по 13 декабря.

"Осадков в первый месяц зимы надо ожидать очень много. Они будут в виде мокрого снега. Обычно перед самым похолоданием, как правило, снега и не бывает. И получается для сельского хозяйства это плохо, когда в центре зимы резкое похолодание. Это похолодание ложится на открытый грунт и приносит неприятности в сельском хозяйстве", – объяснила Мартазинова.

К концу второй декады декабря, по прогнозу, ожидается резкое похолодание: ночью температура снизится до 6...7°C, местами – до 12°C, а днем будет держаться около 0...+3°C.

На Новый год 2026 метеоролог прогнозирует легкие морозы и мокрый снег.

"Но температура будет днем до +5 градусов. Сильных морозов на Новый год не стоит ждать, но и теплой зимы, которую мы видели уже, тоже не стоит ждать. Морозы будут как в обычную и привычную зиму для Украины. Но не будет такого, что мы целый месяц будем замерзать", – объяснила синоптик.

В январе, по словам Мартазиновой, погода станет более контрастной – с короткими оттепелями, но и настоящими морозами в конце месяца.

"Ночью температура может быть от -10 до -12 градусов. Днем будет морозно, до - 5. Пока такой прогноз я вижу", – отметила она.

Первый серьезный мокрый снег украинцы увидят уже в конце ноября, однако устойчивого снежного покрова в декабре не ожидается.

Как сообщал OBOZ.UA, грядущая зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. Ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

