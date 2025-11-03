На оккупированной части Донецкой области экологическая ситуация приобретает угрожающие масштабы. Реки Кальчик и Кальмиус, протекающие в районе Мариуполя, стремительно мелеют и местами превращаются в заболоченные участки.

Это не только уничтожает местную экосистему, но и создает угрозу для водоснабжения окружающих территорий. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По наблюдениям, уровень воды в реках значительно снизился за последние месяцы. Причинами называют неконтролируемое использование водных ресурсов оккупационной администрацией, разрушение гидросооружений, а также последствия боевых действий, которые нарушили естественный баланс водоемов.

Особенно тревожные прогнозы касаются реки Кальмиус. Если российские оккупанты реализуют план по "соединению" местных водохранилищ, эта река может фактически исчезнуть. Это приведет не только к высыханию водоемов, но и к исчезновению многих видов флоры и фауны, которые формировали природное равновесие региона.

Реки, некогда питавшие приазовский край, сейчас превращаются в болота и сухие каналы.

Экоцид на оккупированных территориях продолжается.

