'Это давление на Украину': Зеленский объяснил, почему с октября не было обменов военнопленными с Россией

С начала октября 2025 года между Украиной и Россией не произошло ни одного обмена пленными. Это связано с тем, что Россия давит на Украину, поскольку для Москвы это "самый болезненный аргумент".

Об этом заявил президент Украны Владимир Зеленский во время разговора с журналистами. Он добавил, что Кирилл Буданов, как новый глава Офиса президента, продолжит заниматься вопросом возвращения украинцев из плена РФ.

"Паузы понятно с чем связаны – это давление на Украину. Мы находим свои дипломатические давления на Россию, чтобы она закончила войну, а Россия понимает, что обмены военнопленными для нас вопрос важный и болезненный, поэтому она эти процессы и тормозит", – сказал он.

Зеленский также добавил, что освобождение украинских пленных является важным пунктом переговорной группы. Кирилл Буданов и Рустем Умеров будут работать совместно над этим вопросом.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что обмен пленными Рустем Умеров обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Глава турецкого МИД поддержал решение и гарантировал помощь со стороны Анкары.

Как сообщал OBOZ.UA, российских солдат, которых возвращают из украинского плена, неделями держат в изоляции, допрашивают спецслужбы и нередко снова отправляют на фронт. Многих военных также лишают выплат, подвергают моральному давлению и рассматривают как потенциальных предателей.

