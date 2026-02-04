'Не должно быть вознаграждений агрессору': Зеленский о защите от 'Шахедов', переговорах в Абу-Даби и завершении войны. Видео

Войну, которую развязала Россия, нужно заканчивать реально и именно в Кремле должны быть готовы к такому шагу. Со своей стороны партнеры должны обеспечить мир в Украине своими реальными гарантиями.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении. Он отметил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби будут продолжаться завтра.

Как проходят переговоры в ОАЭ

"Был доклад нашей делегации после встреч сегодня – был трехсторонний формат. Также были контакты команды с американской стороной. Докладывали Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия – ребята были на связи. Мы обсудили промежуточные итоги переговоров в этот день. Продолжат завтра. Также будет весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой. И вообще наша украинская позиция очень четкая: войну надо завершать реально. Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями, гарантиями безопасности, своим реальным давлением на агрессора", – сказал президент.

Он добавил, что украинцы должны чувствовать реальное движение к миру и завершению войны, а не создание условий, при которых Россия использует ситуацию в собственных интересах и продолжит наносить удары.

"Не должно быть вознаграждений агрессору – если любое вознаграждение агрессору будет, Россия со временем сорвет любую договоренность", – убежден Зеленский.

Ситуация с энергетикой

По словам президента, решаются многие внутренние вопросы, а именно энергетических.

"Энергетика – по ситуации с восстановлением и по защите энергообъектов. В Киеве сложно, и по некоторым аспектам сложнее, чем в других наших городах. Фактически со всей страны прилагаются силы, чтобы поддержать столицу. Правительство Украины увеличит все программы поддержки людей, и только тепловых пакетов выдадут около ста тысяч. Есть вещи, которые надо сделать для Харькова, – Министерство энергетики должно ускорить необходимые поставки", – отметил глава государства.

Защита от "шахедов"

Украинский лидер провел совещания с командующим Воздушных сил, министром обороны и региональными руководителями по вопросам защиты от российских "Шахедов". Он отметил, что были значительно усилены линии обороны, добавлены новые позиции, экипажи и поставки дронов, однако этого еще недостаточно, особенно на критических направлениях. Основной задачей определено усиление всех рубежей защиты энергетики и комплексное прикрытие критической инфраструктуры.

"Я хочу поблагодарить все ремонтные и аварийные бригады, которые сейчас работают и в Киеве, и в областях. Люди очень истощены. Будут новые бригады – мы говорили об этом с министром энергетики. Я благодарю все государственные компании, которые помогают, – "Укрзализныця", "Нафтогаз", – всем коммунальным предприятиям, всем энергетическим компаниям", – сказал Зеленский.

Глава государства проинформировал, что "Нафтогаз" обеспечил первую в этом году поставку американского сжиженного газа. По его словам, дополнительный импорт необходим из-за значительных разрушений украинской добычи, ударами России. Также готовится первая поставка американского газа через Грецию и европейских партнеров.

Нужно противодействовать танкерному флоту РФ

"Был доклад внешней разведки Украины. Важная часть доклада – российский танкерный флот, который работает, работает именно на войну. К сожалению, россияне до сих пор пользуются различными мировыми юрисдикциями, под разным прикрытием компаний. Пользуются Европой, и это очень серьезно. Только в течение 25-го года Россия привлекла к торговле нефтью более 122 судов под управлением европейских юридических владельцев и операторов. Это значительная часть танкерного флота России. Надо, чтобы Европа была значительно активнее в противодействии российскому танкерному флоту", – подчеркнул президент.

Зеленский выразил благодарность партнерам, которые поддерживают такую позицию и готовы усиливать законодательство для блокирования танкеров и конфискации российской нефти. Он отметил, что Украина будет работать над этим в двустороннем формате.

"Впереди активная дипломатическая работа. И важно, чтобы нашу работу партнеры поддерживали достаточной помощью Украине, помощью именно сейчас. Устойчивость сейчас, реалистичность в разговорах с партнерами сейчас, совместные результаты сейчас – это то, что может быть лучшим вкладом в результат дипломатии сейчас", – резюмировал украинский лидер.

Как писал OBOZ.UA, 4 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) прошел новый раунд переговоров о прекращении российско-украинской войны, встреча проходила в трехстороннем формате – Украина, США и Россия. Секретарь СНБО Рустем Умеров назвал сегодняшнюю работу "содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения".

