В ближайшее время ожидаем обмен военнопленных, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен военнопленными со страной-агрессором Россией. Он должен состояться в ближайшее время.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в среду, 4 февраля. Глава государства заслушал доклад нашей делегации после трехсторонней встречи – Украина, Россия, США – в Абу-Даби.

"Будет весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой", – отметил он.

Зеленский добавил, что украинская позиция очень четкая: войну надо завершать и именно Россия должна быть готова к этому. Также партнеры должны быть готовы обеспечить реальное окончание войны своими гарантиями безопасности и давлением на агрессора.

Напомним: последний большой обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 2 октября 2025 года. Тогда в рамках 69-го обмена домой вернулись 185 украинских защитников.

Из неволи освободили бойцов Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Также вернулись 20 гражданских.

В ноябре Украина продолжала вести переговоры с Российской Федерацией по обмену пленных. Речь шла про 1200 наших граждан, которые должны были уже вскоре вернуться домой. Секретарь СНБО Рустем Умеров заявлял, что в ближайшее время пройдут технические консультации.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 декабря состоялись репатриационные мероприятия. В Украину вернули 1003 тела, которые, по утверждению страны-агрессора России, принадлежат нашим военным. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что в дальнейшем будут проведены все необходимые экспертизы.

