На международной конференции в Израиле напомнили о системных нарушениях Россией международного гуманитарного права. Фото

В понедельник, 15 декабря в израильском Тель-Авиве состоялась конференция Two Wars-One Freedom. Мероприятие было посвящено российским системным нарушениям международного гуманитарного права.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле. Мероприятие объединило представителей дипкорпуса, израильских экспертов, правозащитников и общественных деятелей, а также украинскую делегацию, в состав которой вошли бывшие украинские военнопленные.

Сессию открывали посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, CEO NGO Israeli Friends of Ukraine Анна Жарова и представитель Координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк.

Центральным элементом мероприятия стали свидетельства бывших украинских пленных, которые пережили незаконное содержание, пытки и бесчеловечное обращение со стороны РФ. В частности, на мероприятии присутствовал бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко (2014–2020), похищенный российской армией в апреле 2022 года и удерживаемый в плену более 3,5 лет, а также украинский журналист информагентства УНИАН Дмитрий Хилюк, который был похищен в марте 2022 года и незаконно удерживался в Беларуси и России в течение 1 271 дня.

"Их выступления стали мощным свидетельством системных нарушений международного гуманитарного права государством-агрессором и напоминанием о необходимости освобождения всех украинцев, которые до сих пор находятся в российском плену", – говорится в сообщении дипломатов.

В рамках израильской экспертной панели состоялась дискуссия с участием директора AJC Israel Авиталь Лейбович, основательницы October 7 Justice адвоката Яэль Виас Гвирсман, исполнительного директора Molad – The Center for the Renewal of Israeli Democracy Идо Дембина.

Обсуждение было посвящено совместному опыту противостояния терроризму и агрессии, международной ответственности за военные преступления, а также важности глобальной солидарности в защите свободы, человеческого достоинства и верховенства права.

