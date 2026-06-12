Украина показала иностранным дипломатам лагерь для военнопленных "Запад-1". Фото

В лагерь для военнопленных "Запад-1" прибыла делегация представителей 14 государств –, тем самым Украина продемонстрировала"полное и неукоснительное соблюдение норм международного гуманитарного права, в частности в части обращения с пленными". Делегация смогла не только ознакомиться с условиями содержания, но и лично пообщаться с пленными захватчиками.

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В целом визит длился два дня, 10 и 11 июня. Об этом рассказали организаторы "экскурсии", МИД совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с пленными.

Лагерь "Запад-1" – — это бывшая "Николаевская исправительная колония № 50", так называемая "тюрьма минимального уровня безопасности". Учреждение расположено в бывшем Николаевском районе Львовской области, это первый из четырех таких лагерей в Украине.

Как известно, страна-агрессор активно привлекает к войне в Украине иностранных наемников. Поэтому еще одной целью визита в колонию была"консолидация международных усилий по противодействию незаконному вербовке наемников Россией в странах Азии, Африки, Латинской Америки и других регионов".

Наемники из третьих стран

По данным КШПВВ, по меньшей мере 3 080 иностранцев из 135 стран и непризнанных территорий воюют или воевали на стороне России против Украины. Их количество стремительно растет: с 34 человек в 2022 году до почти 14 тысяч в 2025 году, тогда как план России на 2026 год предусматривает привлечение более 18 500 иностранных контрактников.

Во время визита в лагерь "Запад-1" представители дипломатического корпуса имели возможность непосредственно ознакомиться с условиями содержания указанных иностранных граждан.

"Многие из них были завербованы под видом гражданского трудоустройства без какого-либо предупреждения о возможном участии в боевых действиях. Других принуждали к подписанию контрактов, используя их правовую уязвимость, в частности просроченные визы, отсутствие легального статуса или факт задержания за нарушение миграционного законодательства РФ", – сообщили в МИД.

Практика захватчиков

Украина сама пригласила представителей других стран посетить лагерь для пленных захватчиков.

"Открытость Украины к такому формату взаимодействия является сознательной и принципиальной позицией, которая резко контрастирует с практикой РФ –, она систематически грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, лишает международных наблюдателей доступа к местам содержания украинских военнопленных, а также применяет пытки и другие формы бесчеловечного обращения", — – напомнили в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, весной этого года так называемый "южный окружной военный суд" в Ростове-на-Дону вынес "приговоры" шестерым пленным украинским военнослужащим. Они попали в плен, защищая Украину от российских оккупантов в рядах бригады НГУ "Азов" и полка ВСУ "Айдар".

Однако узнать, что сейчас происходит с этими защитниками Украины, невозможно , по – , агрессоры не допускают к пленным никакие международные организации, в том числе Красный Крест и соответствующие миссии ООН.

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