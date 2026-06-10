Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес "приговоры" шестерым пленным украинским военнослужащим – 30-летним Тимофею Ващенко и Андрею Жижоме, 33-летнему Денису Шеломиенко, 36-летнему Сергею Медведеву, 39-летнему Артему Станишевскому и 52-летнему Владимиру Шулипе. Они попали в неволю, защищая Украину от российских оккупантов в рядах бригады НГУ "Азов" и полка ВСУ "Айдар".

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Все приговоры были вынесены еще в апреле 2026-го года. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Жижому, Шеломиенко, Медведева и Станишевского судили по статьям об участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК).

Тимофея Ващенко судили за участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК) из-за службы в "Азове". Военнослужащего подразделения "Айдар" Владимира Шулипу – за участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК).

Андрей Жижома, Артем Станишевский и Сергей Медведев приговорены в РФ к 18 годам заключения, Денис Шеломиенко – к 16 годам строгого режима. Владимиру Шулипе и Тимофею Ващенко суд назначил 12 и 19 лет колонии строгого режима соответственно.

Военные суды страны-агрессора массово рассматривают дела против украинских военнопленных, хотя комбатанты защищены от уголовного преследования за законные боевые действия.

Human Rights Watch в декабре 2025 года назвала происходящее с украинскими пленными "грубыми нарушениями Женевских конвенций и военными преступлениями". А миссия ОБСЕ в сентябре 2025-го констатировала, что Россия отрицает за пленными статус военнопленных и преследует их за сам факт участия в боевых действиях.

Как сообщал OBOZ.UA, Южный окружной военный суд РФ вынес приговоры двум украинским военнопленным – 30-летнему Дмитрию Кищенко и 32-летнему Всеволоду Широких. Одного из них приговорили к 19 годам колонии, другого – к 20 годам.

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