Украина: дети войны в ХХІ веке. Провал системы или шанс на коренное переосмысление?

Война – это не только линия фронта, обозначенная на картах DeepState. Это разломы, проходящие сквозь детские судьбы. Сегодня в Украине подрастает поколение, чье детство разорвано сиренами, эвакуационными поездами и потерями. Пока мы боремся за территориальную целостность, существует риск проиграть внутреннюю битву за то, какими людьми станут эти дети. Станут ли они гражданами новой Украины или превратятся в "потерянное поколение", оставленное в устаревших коридорах государственных учреждений?

Парадокс "неготовности"

Украина живет в состоянии войны с 2014 года. Восемь лет было достаточно для разработки протоколов на случай худшего сценария, однако февраль 2022-го обнажил организационную беспомощность государственной машины.

Хаос эвакуации стал первым уроком. Руководители детских интернатов оказались перед выбором: ждать приказов, которых не было, или действовать на собственный риск. Отсутствие алгоритмов релокации превратило эвакуацию тысяч детей в стихийный процесс, управляемый волонтерами и личной инициативой директоров. Централизованная логистика Минсоцполитики опоздала на критические недели.

После перемещения учреждений возникла юридическая пропасть: дети стали "заложниками территориальности". Бюджетные нормы мешали средствам, закрепленным за ребенком, "переехать" в другую область. Это повлекло задержки в обеспечении лекарствами и средствами гигиены.

Самым страшным стало "подвешенное состояние" статусов. Из-за военного положения и закрытых реестров дети, которые фактически стали сиротами, месяцами не могли быть усыновлены. В 2022 году было усыновлено лишь 752 ребенка против 1354 в 2021-м. Хотя в 2024 году темпы восстановились до 1270 детей, бюрократия до сих пор мешает тысячам воспитанников найти семью. Ребенок, потерявший родителей в Мариуполе или Бахмуте, вынужден месяцами ждать во временных центрах подтверждения статуса сироты вместо быстрой компенсации травмы в новой семье.

Наследие "Советского ГУЛАГа" для детей

Мы десоветизируем названия улиц, но забываем о десоветизации институтов. Старая система интернатов построена на логике институциализации, где ребенок – не личность, а "единица на балансе".

Интернатная система реплицирует травму. Она никогда не имела целью социализацию, только содержание. Воспитанник изолированного заведения не знает, как покупать хлеб, распоряжаться деньгами или строить отношения, потому что его жизнь регламентирована распорядком. Украина до сих пор тянет этот шлейф, где психологическое здоровье ребенка считается второстепенным после "сытости и тепла".

К 2022 году Украина имела один из самых высоких показателей институциализации в Европе: более 105 тысяч детей (1% детского населения) находились в интернатах. По состоянию на 2024–2025 годы количество детей-сирот оценивается в 61–67 тысяч, но проблема только законсервировалась. Более 11 700 детей стали сиротами из-за боевых действий. Эти данные не учитывают депортированных и тех, кто находится в оккупации, что указывает на неизбежный рост количества детей, которые будут нуждаться в опеке после деоккупации.

Парадокс системы: более 80% детей в интернатах имеют биологических родителей. Это "социальное сиротство", порожденное бедностью. Вместо поддержки семьи в кризисе государство забирает ребенка в систему. Без изменения подхода мы получим массу подростков с глубокой социальной агрессией. Воспитанники, прошедшие через ужасы войны и попавшие в холодную систему, часто конвертируют боль в протест. Без программ менторства мы рискуем получить всплеск преступности среди молодежи, которая не нашла места в обществе.

Экономика VS Душа: Стены или будущее?

Обсуждая восстановление, так называемый "план Маршалла", мы видим миллиарды на инфраструктуру – дороги и мосты. Но бетон не имеет будущего, если в нем не будут жить счастливые люди. Мало внимания уделяется "мягкой" инфраструктуре: психологической реабилитации, сети социальных работников, инклюзивным центрам. Мост можно отстроить за год, но на восстановление психики ребенка уйдут десятилетия.

Экономика современной опеки абсурдна. В 2024 году на содержание 700 интернатов государство потратило 11,4 млрд грн. В среднем это 37–50 тысяч гривен в месяц на одного ребенка. Однако 90% этих средств потребляют зарплаты админперсонала и коммунальные платежи полупустых зданий. На развитие ребенка и терапию остаются копейки.

Мы инвестируем в стены вместо человеческого капитала. Психологическая реабилитация должна финансироваться как вопрос национальной безопасности. Государство, не способное воспитать здоровое поколение, обречено на экономическую деградацию, потому что расходы на лечение последствий детской травмы во взрослом возрасте значительно превышают расходы на превентивную терапию сегодня.

Проблемы множатся в геометрической прогрессии...

Эвакуированные за границу дети с инвалидностью находятся в учреждениях Европы. Возвращение их в старые интернаты без лифтов и надлежащего ухода будет катастрофой.

Официально зафиксировано 19 546 украинских детей и подростков, депортированных РФ, но это вершина айсберга. В 2025 году зафиксирован вывоз еще 11 000 детей с оккупированных территорий. Российская система использует методики "перевоспитания", навязывая ненависть к Украине. Возвращенные дети нуждаются в центрах реинтеграции и специалистах по выходу из-под идеологического давления, а не в изоляции.

Проблема "выпускников" интернатной системы во время войны. Раньше сироты получали хоть какое-то социальное жилье или место в общежитии. Сейчас этот ресурс исчерпан. Без должной поддержки эти молодые люди становятся первыми кандидатами на маргинализацию или попадание в криминал. Что сейчас происходит с 18-летними сиротами в стране, где разрушены тысячи квартир и рынок труда нестабилен?

Роль общин. Реформа деинституциализации держится на местах. Готовы ли ОТГ создавать инклюзивно-ресурсные центры? Есть ли на местах социальные работники, которые получают достойную зарплату, чтобы не просто "ставить галочки", а реально сопровождать кризисную семью? Статистика безжалостна – в Украине огромный дефицит кадров в социальной сфере. Один соцработник иногда имеет 50+ семей под наблюдением, что делает качественную работу невозможной.

Существует "иерархия привлекательности" – младенцев усыновляют быстро, а подростки (12–17 лет) остаются в интернатах до совершеннолетия. Во время войны подростки наиболее уязвимы к втягиванию в незаконные действия или эксплуатацию, потому что прошли через потерю дома и близких, и часто конвертируют свою боль в протест. Им нужен не "паек", а профессиональная ориентация и социальный лифт.

Безопасность и приватность. В интернатной системе девушки и парни сталкиваются с отсутствием приватности. В интернатных учреждениях в условиях войны, когда контроль ослаблен из-за постоянных переездов и скученности во временных шелтерах, риски сексуального насилия возрастают. Необходимы протоколы защиты личных границ и современные методы полового воспитания. Случаи жестокого обращения с детьми – одна из табуированных тем, что делает детей беззащитными перед рисками физического насилия и издевательств.

Чтобы не потерять будущее, Минсоцполитики и Кабмин должны перейти от деклараций к радикальным действиям. На конец 2024 года в Украине насчитывается около 62 000 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В интернатах, по данным Офиса Омбудсмена, на круглосуточном пребывании до сих пор остаются 25 620 детей. Из них только 5 500 юридически готовы к семейным формам воспитания – другие "зависли" из-за отсутствия статуса или сложных диагнозов. Фонд Елены Зеленской запустил проект "Адрес детства", в рамках которого уже построено 14–15 домов для больших приемных семей (ДБСТ). Это шаг в правильном направлении, но план государства на 2025 год – всего 120 новых домов – является критически малым для масштабов страны.

ЮНИСЕФ отмечает, что 4 млн украинских детей нуждаются в психологической помощи. 80% из них находятся под угрозой развития ПТСР. Минздрав фиксирует "помолодение" депрессий: симптомы апатии и самоповреждения наблюдаются уже у детей 9-летнего возраста.

Война как "окно возможностей" для коренных изменений

Это звучит парадоксально и жестко, но это правда. Сейчас внимание мира приковано к Украине. Разрушение старой системы дает нам шанс не латать дыры, а построить все с нуля. Международные доноры готовы инвестировать, и если мы направим эти ресурсы на малые групповые дома и поддержку фостерных семей – мы перепрыгнем десятилетия эволюции в этой области. Украина может стать лидером в социальных инновациях, отказавшись от интернатных институтов в условиях военного конфликта.

Мировой опыт: успешные модели усыновления уже существуют

Израиль создал систему "молодежных поселков" (Youth Villages). Это образовательные общины, где каждый ребенок имеет индивидуальный план реабилитации и доступ к мультидисциплинарной команде (психолог, ментор).

В США и ЕС все базируются на аксиоме, что ни одно заведение не заменит семью. Ребенок попадает в профессиональную фостерную семью или малый групповой дом (до 8 детей), интегрированный в жилой квартал. Это позволяет детям не чувствовать себя "мечеными" системой и минимизировать травму потери родителей и брошенности.

Что делать уже сейчас? Нам нужна законодательная революция

Каждый ребенок должен иметь семью. Если государство примет это как аксиому, то нас ждет сногсшибательная смена парадигмы государства по отношению к детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Нам нужен массовый и системный ориентир на семейные формы воспитания и поддержку родителей-усыновителей. Первопроходцами могли бы стать известные и популярные люди, политики, бизнесмены. Примеров, когда мировых селебретиз в семьях воспитывают и биологических, и приемных детей, масса. И здесь снова встанет вопрос процедуры упрощения усыновления и денежной поддержки тех родителей, которые решатся взять не одного, а троих-пятерых детей.

Усыновление в несколько кликов. Внедрение услуг по усыновлению в приложении "Дія" (подача заявления, онлайн-консультации) – это огромный шаг вперед. Это убирает человеческий фактор: чиновник больше не может "спрятать" ребенка в базе или требовать взятку за ускорение очереди. Цифровизация делает процесс прозрачным и, главное, более быстрым, что критически важно во время войны. Создание единого цифрового реестра позволяет видеть путь каждого ребенка в реальном времени. Где он находится, какую помощь получает, каков его юридический статус. Это предотвращает ситуации, когда ребенок "теряется" во время эвакуации между различными ведомствами.

Законодательная революция для Детских домов семейного типа. Упростить процедуры создания ДДСТ. Минсоцполитики планирует направить 10 млрд грн до 2029 года на дома для 700 приемных семей, но эти средства должны быть выделены уже сейчас, чтобы предотвратить маргинализацию детей войны. Государство должно выступать партнером, который помогает семье взять на воспитание детей, обеспечивая их жильем, транспортом и профессиональным сопровождением.

Деньги идут за ребенком. Государство должно прекратить содержать "стены". Деньги должны идти на прямую поддержку приемных родителей и патронатных семей (которых в Украине пока только чуть больше 400). Каждая бюджетная копейка должна идти непосредственно на ребенка. Если ребенок воспитывается в семье – эти средства должны покрывать его развитие, кружки и реабилитацию. Финансирование должно идти не на "койко-место" в интернате, а на конкретного ребенка. Если он в приемной семье – деньги получает семья. Если в малом групповом доме – средства идут на его нужды.

Специализированная психологическая служба. На базе Минздрава и МОН создать сеть центров долгосрочной травма-терапии. Это должна быть системная помощь и долгосрочная (годами) программа поддержки для детей, переживших потерю, оккупацию или депортацию.

Вместо заключения: Неудобные вопросы к власти

Завершить этот материал стоит вопросами, на которые Министерство социальной политики и Правительство должны дать ответ украинскому обществу.

Об экономике. Куда идут наши налоги? Почему вы продолжаете тратить 50 тысяч гривен в месяц на содержание одного ребенка в интернате, где 45 тысяч идет на зарплату админперсонала и кладовку, а прямая финансовая поддержка приемной семьи в разы меньше?

О стратегии. Почему мы боимся приемных семей и родителей-воспитателей? Почему государству "дешевле" платить за койку в приюте, чем обеспечить достойную прямую поддержку приемной семье, которая готова дать ребенку будущее?

Об инклюзии. Что будет с 47 610 детьми с особыми образовательными потребностями (статистика МОН на 2024/2025 год), которые в условиях войны становятся наиболее уязвимой категорией? Есть ли для них альтернатива изолированным спецучреждениям?

Дети войны. Почему спустя одиннадцать лет войны мы до сих пор не имеем единого прозрачного алгоритма мгновенной опеки для детей, потерявших родителей сегодня? Где единый прозрачный реестр таких детей? Почему родственники погибших героев должны проходить "круги бюрократического ада", чтобы забрать племянника или внука к себе?

О будущем. Что вы предложите подростку-сироте войны через 5 лет? Диплом ПТУ и выход в никуда? Где программа менторства и гарантированного рабочего места? Как мы будем реинтегрировать детей, которых вернем из депортации? Мы надеемся вернуть детей из РФ, но куда мы их вернем? Опять в закрытые интернаты, напоминающие колонии, или в современную сеть реабилитационных центров семейного типа?

Дети – это не расходы бюджета. Это единственный настоящий смысл нашей победы. Мы можем отвоевать каждый сантиметр земли, но если на этой земле вырастет поколение с изуродованной психикой и без веры в государство, цена этой победы будет горькой. Если мы не изменим отношение к сиротам сегодня, мы рискуем выиграть войну территориальную, но проиграть войну за будущее внутри страны. Новая Украина должна принадлежать детям, а не призракам советской системы воспитания. Она должна строиться на любви и уважении к каждому ребенку, который выжил в этом огне. Выжившему, чтобы обрести семью, семью, шанс на счастливое и мирное будущее.