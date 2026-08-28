"Удовлетворить всех украинцев невозможно": Буданов объяснил, почему мобилизация "существенно не изменится"

Украина не может ежемесячно мобилизовывать в армию менее 30 тысяч человек. В то же время даже введение изменений не удовлетворит всех украинцев.

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Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью телемарафону. По его словам, общественную напряженность в Украине по поводу мобилизации нужно "принимать такой, какая она есть".

"Мы не сможем поступить иначе, просто нужно набраться смелости и честно сказать. Нельзя мобилизовывать менее 30 тысяч человек в месяц – это минимально необходимое количество для поддержания существующего положения", – ответил Буданов.

Кроме того, серьезных изменений с приходом Евгения Хмары на пост министра обороны Украины не ожидается.

"Вы задаете мне этически сложный вопрос, потому что как бы я на него ни ответил, это будет выглядеть не очень. Поэтому наберусь смелости и скажу вам: нет, ничего существенно не изменится. Потому что запрос есть: не менее 30 тысяч, а это огромное количество людей", – отметил Буданов.

Что еще сказал Буданов

По его словам, от изменения в мобилизации количество не изменится, как и количество недовольных людей.

"Изменить можно. Я надеюсь, они смогут немного изменить подходы к этой насильственной "бусификации", которая иногда имеет место – не повсеместно, но такие факты есть. С этим нужно бороться. Нужно бороться с определенной неправомерной деятельностью ТЦК, которая иногда имеет место. А иногда, очень часто бывает, имеет место", – сказал глава ОП.

Буданов подчеркнул, что даже преодолев все это, в Украине не будет такой ситуации, чтобы все были довольны. По его словам, "это невозможно".

Напомним, парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подчеркнул, что мобилизация женщин в Украине не проводится, не готовится и не рассматривается. Там отметили, что женщины могут вступать в Силы обороны только добровольно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовят изменения в системе мобилизации, которые могут касаться призывного возраста. Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в настоящее время ведутся соответствующие обсуждения, но не уточнил, речь идет о повышении или о снижении возрастного порога.

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