Удар оккупантов убил 26-летнюю парамедика в Сумской области: что известно о Кристине Славской

Российские террористы нанесли целенаправленный удар беспилотником по бригаде экстренной медицинской помощи в Сумской области. Вследствие военного преступления погибла 26-летняя парамедик Кристина Славская.

Видео дня

Еще один медик получил тяжелые травмы и ожоги. Об этом сообщили в Сумском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Подробности трагедии

По информации ведомства, парамедик Шосткинской подстанции экстренной медицинской помощи Кристина Славская погибла вследствие удара российского дрона. Террористы оборвали жизнь женщины во время исполнения ею профессионального долга.

Бригада экстренной медицинской помощи спасала 2 братьев (17 и 25 лет), которые подорвались на вражеском боеприпасе в Зноб-Новгородской громаде Шосткинского района. Раненых транспортировали в больницу, когда автомобиль скорой помощи был прицельно атакован ударным БПЛА "Ланцет" вблизи села Уралово.

Экстренный медицинский техник бригады получил тяжелые травмы и ожоги в результате атаки, но, к счастью, выжил. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в больнице, врачи борются за его жизнь.

Также в областном центре экстренной медицинской помощи сообщили, что враг унес жизни одновременно Кристины Славской и ее мужа полицейского, выполнявшего свой служебный долг.

"Сегодня семья потеряла сразу двух самых дорогих людей. Мы склоняем головы в скорби за нашей коллегой, которая отдала жизнь, выполняя свой профессиональный долг и всеми безвинно убитыми. Это неописуемая боль для всей нашей медицинской семьи", – говорится в сообщении.

Напомним, после полуночи в воскресенье, 22 февраля, во Львове прогремели два взрыва. Есть погибшая и раненые правоохранители, которые прибыли в центр города на вызов. Сперва сообщалось, что общее количество пострадавших – не менее 15, к утру было известно уже о 24 пострадавших.

