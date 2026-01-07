'У меня они просто числятся': директор лицея, где учились ученики подпольной школы УПЦ МП, утверждает, что ничего не знала

Дети из подпольной школы "Перспектива" при монастыре "Голосеевская пустынь" (УПЦ МП) в столице официально якобы "учились" в "Хотяновском лицее "Ранчо Скул" в Киевской области. Директор последнего, которая признавалась, что там ученики "просто числятся", собирается подавать в суд.

Яна Кожема утверждает, что не знала о деталях учебной программы "Перспективы". Об этом она написала на странице в Facebook.

Часть "учеников" лицея в Хотяновке посещала его только на бумаге

Журналисты "Слідство.Інфо", которые разоблачили деятельность киевской школы "Перспектива", общались с директором "Ранчо Скул" Кожемой, используя легенду.

Именно так они подтвердили, что "Перспектива" (которая не получала лицензии) не оформляет своих школьников официально. По документам дети якобы ходят в Хотяновский лицей.

"У меня они не учатся вообще никак, они просто числятся. А все обучение происходит в школе при монастыре, по дружбе с Анной Анатольевной [Болговой] школа нам дает оценки – и все. И мы здесь проставляем полностью все оценивание, все идет из той школы. Они светятся как "очники", – признавалась Кожема журналистам.

Директор считает себя обманутой

После выхода журналистского расследования и огласки Кожема в социальной сети заявила, что страдает репутация ее учебного заведения, поэтому команда юристов от ее имени готовит судебный иск.

"Год назад мои знакомые обратились ко мне с просьбой помочь их знакомой устроить учеников в школу, пока они сами не получили лицензии", – призналась директор.

Она считает, что это является "нормальной практикой". Мол, она и сама первые два года работала по такой же схеме.

"Поэтому с открытым сердцем я помогла этому человеку. У меня не было никакого подозрения, что происходит на самом деле и чем это все для меня может закончиться! Теперь я на своей шкуре почувствовала, что означает крылатое выражение: "Благими намерениями вымощена дорога в ад" – возмутилась Кожема.

