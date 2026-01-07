'Может они просто пришли': в УПЦ МП сделали вид, что не знают о подпольной пророссийской школе при их монастыре в Киеве

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что им ничего не известно о подпольной школе, которую журналисты обнаружили на территории киевского монастыря "Голосеевская пустынь". В церкви утверждают, что никакого учебного заведения там не основывали, а пребывание детей на территории монастыря не является доказательством его существования.

Видео дня

Соответствующих решений об открытии школы не принимали, а само заведение не имеет официальной регистрации. Об этом заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент в комментарии для "Суспільного".

По словам митрополита, заведение не зарегистрировано, не имеет лицензии и не было создано решением церковного руководства. Он также поставил под сомнение обстоятельства съемок, отметив, что материалы получены скрытой камерой в "непонятных помещениях", а присутствие детей на территории монастыря не может автоматически свидетельствовать о функционировании школы.

В школе "Перспектива", которая действовала без государственной лицензии, пропагандировали советскую систему образования, в частности учебники 1960-х годов, а в расписании был предмет "славянский язык", который фактически преподавался как русский. Детям также демонстрировали российские фильмы и заставляли петь советские песни. Формально же документы учеников хранились в других легальных учебных заведениях, чтобы скрыть реальное место обучения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Голосеевском районе столицы, при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь", работает подпольная школа, где детям преподают по советским учебникам.

Официально заведение названо "семейным клубом", однако его директор не скрывает, что это обычная частная школа.

Сейчас в школе учится более 60 учеников с первого по девятый класс. По словам руководительницы заведения, в школе работает 16 учителей, кроме того, есть собственная охрана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!