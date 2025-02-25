У Мариуполя зафиксировали критическое обмеление водохранилища. Фото

В районе Мариуполя зафиксировали серьезное обмеление Каменского водохранилища, когда-то являвшегося важным резервным источником водоснабжения для региона. Местные жители поделились фото, на которых отчетливо видно обнаженное дно водохранилища, что указывает на критическое снижение уровня воды.

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. "Каменское водохранилище вблизи оккупированного Мариуполя имеет критический уровень обмеления. Соответствующие фото выложили местные жители", – говорится в сообщении.

Отмечается, что водохранилище ранее являлось резервным источником водоснабжения. Теперь оно имеет значительное снижение уровня воды, что видно по обнаженному дну.

Эта ситуация усложняет проблему водообеспечения в оккупированном Мариуполе. Из-за обмеления Старокрымского водохранилища оккупанты вынуждены вводить графики водоснабжения для местных жителей. Ситуация с водой остается критической.

Ранее стало известно о том, что российские террористы отказались от идеи возобновления "Азовстали" во временно оккупированном Мариуполе. На месте уничтоженного предприятия захватчики намерены открыть индустриальный парк.

Напомним, в оккупированном Мариуполе идет целенаправленная политика вытеснения местных жителей и закрепление российского влияния. Однако оставшиеся или вернувшиеся украинцы сталкиваются с проблемами, среди них – имущественные притеснения, дискриминация и пропаганда.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2024 года в горсовете Мариуполя опубликовали видео центра города, который до российского вторжения был сердцем культурной и экономической жизни. Сейчас там все в заброшенном состоянии.

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