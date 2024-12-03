'До вторжения россиян здесь бурлила жизнь': в сети показали, как выглядит сейчас центр оккупированного Мариуполя. Видео

Когда-то оживленный и современный центр Мариуполя сегодня превратился в символ разрушений, вызванных российской оккупацией. Несмотря на заявления оккупантов о "восстановлении" города, в сети показали реальность, которая раскрывает совсем другую картину.

Видео дня

Соответствующий ролик опубликовал Мариупольский горсовет. Центр Мариуполя, который до русского вторжения был сердцем культурной и экономической жизни, теперь напоминает забытое Богом гетто.

Отмечается, что достаточно лишь отойти на несколько минут от разрушенного Драмтеатра, чтобы увидеть настоящее состояние города: пустые улицы, разрушенные здания и отсутствие признаков возрождения.

Оккупационные власти активно демонстрируют так называемые "новые кварталы" в Мариуполе, но эти показательные проекты не меняют реальной картины. Центр города, который всегда был его лицом, остается в руинах, напоминая о жестких бомбардировках российских оккупантов.

"Пока оккупанты показывают красивые "картинки" новых жилых кварталов, центр города остается в упадке. Достаточно 5 минут отойти от разрушенного Драмтеатра и увидеть, во что превратили украинский город захватчики. До вторжения россиян здесь бурлила жизнь, разрабатывались проекты по обновлению и развитию. Но уже более 2,5 лет здесь пустота "русского мира", - отметили в горсовете.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики, отремонтировав одну из школ, расписали ее стены пропагандистскими цитатами. На фасаде есть слова Петра I и Екатерины II (которые они назвали "всероссийскими" императорами), Кутузова и Гагарина, внутри – диктатора Владимира Путина.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, россияне в одной из школ Мариуполя уничтожили монументальное панно. Была разрушена композиция из пяти сграффито (техника создания настенных изображений), созданная художниками Сергеем Баранником и Ахметом Фатхи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!