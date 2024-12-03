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"До вторжения россиян здесь бурлила жизнь": в сети показали, как выглядит сейчас центр оккупированного Мариуполя. Видео

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
3 минуты
1,2 т.
'До вторжения россиян здесь бурлила жизнь': в сети показали, как выглядит сейчас центр оккупированного Мариуполя. Видео

Когда-то оживленный и современный центр Мариуполя сегодня превратился в символ разрушений, вызванных российской оккупацией. Несмотря на заявления оккупантов о "восстановлении" города, в сети показали реальность, которая раскрывает совсем другую картину.

Видео дня

Соответствующий ролик опубликовал Мариупольский горсовет. Центр Мариуполя, который до русского вторжения был сердцем культурной и экономической жизни, теперь напоминает забытое Богом гетто.

Отмечается, что достаточно лишь отойти на несколько минут от разрушенного Драмтеатра, чтобы увидеть настоящее состояние города: пустые улицы, разрушенные здания и отсутствие признаков возрождения.

Оккупационные власти активно демонстрируют так называемые "новые кварталы" в Мариуполе, но эти показательные проекты не меняют реальной картины. Центр города, который всегда был его лицом, остается в руинах, напоминая о жестких бомбардировках российских оккупантов.

"Пока оккупанты показывают красивые "картинки" новых жилых кварталов, центр города остается в упадке. Достаточно 5 минут отойти от разрушенного Драмтеатра и увидеть, во что превратили украинский город захватчики. До вторжения россиян здесь бурлила жизнь, разрабатывались проекты по обновлению и развитию. Но уже более 2,5 лет здесь пустота "русского мира", - отметили в горсовете.

"До вторжения россиян здесь бурлила жизнь": в сети показали, как выглядит сейчас центр оккупированного Мариуполя. Видео
"До вторжения россиян здесь бурлила жизнь": в сети показали, как выглядит сейчас центр оккупированного Мариуполя. Видео
"До вторжения россиян здесь бурлила жизнь": в сети показали, как выглядит сейчас центр оккупированного Мариуполя. Видео
"До вторжения россиян здесь бурлила жизнь": в сети показали, как выглядит сейчас центр оккупированного Мариуполя. Видео

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики, отремонтировав одну из школ, расписали ее стены пропагандистскими цитатами.  На фасаде есть слова Петра I и Екатерины II (которые они назвали "всероссийскими" императорами), Кутузова и Гагарина, внутри – диктатора Владимира Путина.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, россияне в одной из школ Мариуполя уничтожили монументальное панно. Была разрушена композиция из пяти сграффито (техника создания настенных изображений), созданная художниками Сергеем Баранником и Ахметом Фатхи.

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