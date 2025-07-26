Прошел самые ожесточенные бои на востоке: на фронте погиб защитник из Черкасс. Фото

В боях за Украину погиб защитник из Черкасс Максим Авраменко. Жизнь воина оборвалась во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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Он стал в ряды Вооруженных сил Украины в начале полномасштабного вторжения, участвовал в ожесточенных боях на востоке нашего государства. О потере рассказал городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

Что известно о Герое

В Черкассах 25 июля попрощались с защитником Максимом Авраменко, который вернулся в родной город на щите.

"В Черкассах попрощались с Героем — Максимом Авраменко Наш земляк, солдат Максим Авраменко, отдал свою жизнь, защищая Украину от захватчиков. Ему навсегда останется 35 лет", – написал Бондаренко.

Максим Авраменко родился и вырос в Черкассах. Здесь окончил школу и выучился на слесаря в Корсунь-Шевченковском профессиональном лицее.

"Служил в учебном подразделении как механик-водитель боевых машин пехоты. Работал за границей. Но когда началась полномасштабная война — без колебаний стал в ряды Вооруженных сил Украины", – рассказал городской голова Черкасс.

В рядах ВСУ Максим Авраменко нес службу в должности номера обслуги пулеметного отделения взвода огневой поддержки. Плечом к плечу с побратимами прошел ожесточенные бои на востоке Украины. За участие в боях за Бахмут получил боевую награду.

Там, в Донецкой области, воин принял и свой последний бой.

"Погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. До последнего оставался верным военной присяге и украинскому народу. Искренние соболезнования родным и близким Максима", – написал Бондаренко.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что в Донецкой области погиб военный из Запорожской области Владимир Скрута. Свой последний бой воин, которому навеки останется 26 лет, принял под Новоселидовкой еще в последний день октября прошлого года. Однако официальное подтверждение гибели Владимира его родные получили только сейчас.

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