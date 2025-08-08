Без матери осталась 15-летняя дочь: на фронте погибла боевой медик с позывным 'Мэри'. Фото

На фронте 7 июля погибла защитница с Черниговщины Марина Гриценко. Хрупкая военнослужащая с псевдонимом "Мэри" до присоединения к рядам Вооруженных сил работала в Черниговском художественном музее Галагана и присоединилась к национальной скаутской организации "Пласт".

На передовой "Мэри" спасала жизни побратимов как боевой медик, за что получила "Орден мужества", дома ее ждала 15-летняя дочь. О потере сообщили на Facebook-странице "Пласт Чернигов".

Что известно о защитнице

"В который раз имеем потери на фронте среди пластунов. И впервые это пластунка. Наша дорогая сестричка Марина Гриценко... Погибла утром 7 августа 2025 года совместно с двумя побратимами на фронте во время выполнения боевого задания в результате атаки вражеского дрона. Осталась 15-летняя дочь Юлия и родители. О времени и месте прощания сообщим позже", – указано в сообщении.

Будущая защитница родилась 26 мая 1986 года в семье медиков в пгт Рипки Рипкинского района Черниговской области.

После школы Марина закончила исторический факультет Национального университета "Черниговский коллегиум" им. Т.Г. Шевченко.

А в 2021 году вместе с дочерью она присоединилась к "Пласту", став писарем станицы Чернигов.

"Участвовала во многих станичных мероприятиях, была воспитательницей и писарем лагеря "Экспедиция 2022", который проходил на Буковине в пгт Макаровка по пластовой методике для детей, пострадавших от войны. 5 октября 2022 года присоединилась сторонницей к куреню УПС "Степные ведьмы". Пластовую присягу приняла в октябре 2023 года в крепости Батурин во время подготовки "Пепел Батурина", где в то время уже была военной. Была подсестричкой в новацком рое "Соколы" и впоследствии кратковременно стала главной устроительницей, но из-за объявления в армию вынуждена была прекратить воспитательную деятельность", – рассказали в "Пласте".

Там также отметили, что Марина увлекалась музыкой и украинской исторической обрядностью.

С 2008 года Марина Гриценко работала научным, а затем — старшим научным сотрудником Черниговского областного художественного музея им. Григория Галагана, в последнее время занимала ответственную должность главного хранителя фондов музея.

С началом полномасштабного российского вторжения, когда россияне наступали на Черниговщину, женщина вместе с дочкой перебралась жить в музей: она стремилась сохранить экспонаты от мародеров.

"Марина олицетворяла стойкость нашего музея во время осады. Ее характер и неудержимый дух не позволили ей сложить руки, ее душа рвалась к борьбе. Мы гордимся ею, где-то понимая, что она была сильнее многих из нас. Музей потерял не только работника, музей потерял часть себя. Скорбим невероятно", – вспоминают о коллеге в художественном музее Галагана.

С февраля 2023 года Марина Гриценко стала стрелком санитаром в 3-й отдельной штурмовой бригаде. Младший сержант, боевой медик, она участвовала в боях за Харьковщину.

В январе 2025 года за заслуги перед Украиной получила из рук президента Украины орден "За мужество", на тот момент она была медиком 1-го штурмового батальона бригады. В указе о награждении указано, что Марина "доказала свою преданность и храбрость, спасая побратимов на передовой".

