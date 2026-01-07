На Николаевщине работников ТЦК подозревают в незаконном удержании мужчины: за дело взялась полиция

На военнослужащих Третьего отдела Вознесенского РТЦК и СП (Николаевская область) подали заявление в полицию, обвиняя в незаконном удержании и избиении мужчины. Правоохранители возбудили уголовное дело; внутреннее расследование также инициировало командование ТЦК.

Реакция Нацполиции

Видео дня

Пресс-служба ГУ НП Николаевщины раскрыла подробности на официальном сайте. Во вторник, 6 января, в Вознесенское райуправление поступило заявление от 40-летнего потерпевшего. Он утверждает, что в течение 12 дней (с 25 декабря 2025 по 6 января 2026 года) его незаконно удерживали в Территориальном центре комплектования, где наносили телесные повреждения.

Следователи начали расследование. Предварительная квалификация – ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий в течение длительного времени).

По состоянию на 7 января следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к преступлению, продолжались.

Комментарий Николаевского областного ТЦК и СП

На странице в Facebook пресс-служба проинформировала о служебном расследовании. В Николаевском областном ТЦК и СП обратили внимание на публичное заявление сестры пострадавшего мужчины. Командованию уже известно об этом инциденте, подчеркнули представители Терцентра.

"Позиция руководства однозначна: если во время следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении гражданина, они понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом", – пообещала пресс-служба.

Продолжается служебное расследование, которое должно установить реальных участников события, степень их вины и все другие обстоятельства.

В ТЦК добавили, что они всесторонне сотрудничают с полицией для установления истины.

"Призываем дождаться результатов служебного расследования и официальных выводов правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZ.UA, 3 января в поселке Пулины на Житомирщине на улице умер 50-летний мужчина. За день до этого он находился в РТЦК и СП и проходил ВВК в городе Житомире, затем вернулся и получил повестку в местном территориальном центре комплектования. Он скончался недалеко от этого здания до приезда скорой помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!