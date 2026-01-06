Накануне получил боевую повестку: полиция Житомирщины расследует смерть мужчины после визита в ТЦК

3 января в поселке Пулины на Житомирщине посреди улицы умер 50-летний мужчина. За день до этого он находился в РТЦК и СП и проходил ВВК в городе Житомире, затем вернулся и получил повестку в местном Территориальном центре комплектования.

Видео дня

Полиция устанавливает обстоятельства его смерти. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба ГУ НП Житомирщины.

Неподтвержденная версия волонтера

На странице в Facebook местный волонтер Владимир Грибан утверждал, что мужчина якобы "захлебнулся собственной кровью, которая возникла в результате сломанного носа".

Также он уверял: мол, не так давно другого гражданина нашли в Пулинах "с проломленным черепом". "Сделали операцию, но человек в результате полученных травм впоследствии умер", – писал Грибан без дополнительных фактов.

Комментарий полиции

Правоохранители сообщили, что в субботу, 3 января, около 15:45 получили вызов на спецлинию 102 об обнаружении на улице мужчины, который умер до прибытия скорой помощи. При осмотре тела медики обнаружили следы крови на лице.

Полицейские выехали на место инцидента. Оказалось, что тело находилось недалеко от здания отдела №6 Житомирского РТЦК и СП (он расположен в поселке Пулины).

Установлено, что умерший – 50-летний житель Пулинской громады. Тело направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи подтвердили: 2 января мужчина находился в Территориальном центре комплектования и был на военно-врачебной комиссии в городе Житомир. На следующий день у него несколько раз было носовое кровотечение из-за повышенного давления; медики оказали необходимую помощь без госпитализации.

Впоследствии мужчина вернулся в Пулины, где в местном РТЦК и СП получил боевую повестку (на сборы он должен был прибыть 5 января). "После этого он вышел из административного помещения. Впоследствии мужчину обнаружили неподалеку без сознания и вызвали медиков", – описали свою версию в областном Главном управлении Нацпола.

По состоянию на 5 января полицейские "устанавливали все обстоятельства происшествия, в том числе изучали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали свидетелей и очевидцев".

Относительно другого случая, который описал волонтер, пресс-служба заявила (далее цитируем):

"Кроме того, сообщаем, что в течение последнего месяца в полицию не поступало других сообщений о травмировании и гибели мужчин призывного возраста, как утверждает один из авторов в социальной сети.

Только 25 ноября в полицию поступило сообщение о том, что вблизи остановки общественного транспорта в поселке Пулины было обнаружено 55-летнего местного жителя в состоянии сильного алкогольного опьянения и с травмой головы. Он был доставлен в больницу в городе Житомире. Во время опроса мужчина сообщил, что упал сам и телесных повреждений ему никто не причинял".

Как ранее писал OBOZ.UA, в одном из сел Винницкой области мужчина напал на военнослужащего районного ТЦК. Происшествие произошло утром 2 января во время проверки военно-учетных документов. Военного ранили, а нападавший скрылся с места происшествия, однако впоследствии нарушителя задержали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!