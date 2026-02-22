Теплее, но с дождем и мокрым снегом: синоптик рассказала, как начнется последняя неделя зимы в Украине

Последняя неделя зимы в Украине начнется с небольшого повышения температуры, однако с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром. В понедельник, 23 февраля, в ряде областей возможно налипание мокрого снега, гололед и гололедица на дорогах.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в первый день недели в большинстве областей ожидаются дождь и мокрый снег. В то же время на востоке погода будет облачной и без существенных осадков.

Погода в Украине 23 февраля

В понедельник юго-западный ветер усилится. В западных, северных и центральных регионах возможны порывы до 15-20 м/с, на юге и востоке ветер будет умеренным.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +3 градусов. В восточных областях температура опустится до 5-9 градусов мороза. Днем ожидается от -1 до +4 градусов, а на западе и юге от +3 до +8 градусов.

Температура ночью составит от -1 до -6 градусов, на северо-востоке, в Черкасской и Кировоградской областях от -7 до -12 градусов мороза. В западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях синоптики прогнозируют от -3 до +2 градусов.

Для жителей столицы понедельник будет влажным и ветреным. Синоптик прогнозирует мокрый снег с дождем и местами порывистый ветер. Ночью термометры покажут около 0 градусов, днем от +1 до +3 градусов.

В Укргидрометцентре уточнили, что ночью мокрый снег и дождь охватят западные, северные области и Винниччину. Днем они распространятся на большую часть страны, кроме востока и юго-востока. На Закарпатье и в Карпатах ночью прогнозируются значительные осадки, в Карпатах в течение суток возможны порывы ветра 15-20 м/с.

В северных областях, на Винниччине, а также в западных регионах ночью и в Черкасской и Полтавской областях днем ожидается налипание мокрого снега, местами гололед. На дорогах большинства регионов, за исключением юга и юго-востока, прогнозируется гололедица. Из-за этого синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с понедельника, 23 февраля, начнется изменение температуры воздуха. Атлантический антициклон будет вытеснять холодные воздушные массы, вызывая поднятие уровня воды в отдельных украинских регионах.

Также ранее климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4 °С выше климатической нормы.

