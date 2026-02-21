Готовимся к затоплению: синоптик предупредил о резком изменении погоды в Украине

В Украине, начиная с понедельника, 23 февраля, начнется изменение температуры воздуха. Атлантический антициклон будет вытеснять холодные воздушные массы, вызвав поднятие уровня воды в отдельных украинских регионах.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. По его словам, сегодня, 21 февраля, во второй половине дня этот циклон покинет территорию Украины.

В Украину идет тепло

Синоптик сообщает, что по состоянию на сегодняшнее утро самая высокая по территории Украины высота снежного покрова зафиксирована метеостанцией Покошичи Черниговской области, которая составила 51 см. Больше всего осадков, как пояснил он, зафиксировано в Черкасской области (на Золотоношщине и Чигиринщине), что составило 13 и 18 мм соответственно.

"Только за 10 часов там выпало 100-150% декадной нормы. На остальной территории области зарегистрировано от 4-10 мм снега или 30-70% декадной нормы", — пояснил он.

А вот уже с 23 февраля, как пояснил метеоролог, в Украину может прийти циклон с Атлантического океана, что приведет к таянию снега.

"Почва мерзлая, поэтому талая вода будет слабо просачиваться и ее будет много под ногами, на автодорогах, придомовых территориях. В населенных пунктах, а также на отдельных участках автодорог могут возникать затопления вследствие накопления тало-дождевых вод, отсутствия или неисправности систем водоотведения и дренажа", — подчеркнул Постригань, добавив, что после последних сильных морозов начнется потепление.

Между тем, по предварительной информации от Укргидрометцентра, 23 февраля в отдельных регионах Украины действительно будет наблюдаться потепление, однако кое-где еще сохранятся морозы.

На Харьковщине, Луганщине и Полтавщине ночная температура воздуха будет доходить до -10 градусов, а самые теплые воздушные массы накроют южные и западные регионы: там столбики термометров покажут до +7 градусов тепла.

Почти по всей территории Украины, начиная со следующей недели, ожидается мокрый снег с дождем.

Напомним, ранее климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4 °С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5 °С, что выше климатической нормы на 1,8 °С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!