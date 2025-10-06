Сын остался без отца: на войне погиб запорожский майор полиции. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на несправедливой войне. На этот раз печальная весть пришла в Запорожье. Погиб майор полиции Алексей Загребельный. Без отца остался 13-летний сын. Без мужа – жена. Без сына – родители.

Более года назад милиционер добровольно присоединился к батальону особого назначения (стрелковый). Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области.

"Он мужественно выполнял боевые задачи на одном из самых горячих направлений фронта, оставаясь верным Присяге и своему долгу до последнего вздоха. 3 октября 2025 года в результате вражеского обстрела жизнь Алексея трагически оборвалась. Ему было всего 39..." – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что Алексея всегда будут помнить как мужественного, надежного собрата, образец чести, достоинства и преданности Украине. Его боевые товарищи навсегда сохранят светлую память о нем в сердце.

"Личный состав полиции Запорожской области выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Алексея. Вечная память. Вечная слава Герою. Навсегда в строю", – резюмировали печальную весть в полиции.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб украинский защитник, старший лейтенант Национальной полиции Украины Евгений Крамаренко. 33-летний Герой был родом из Черкасской области.

