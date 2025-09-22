Без отца осталась 11-летняя дочь: на фронте погиб полицейский со Львовщины. Фото

Война продолжает забирать лучших, на фронте погиб полицейский из Львовщины Михаил Штында. Жизнь защитника оборвалась 18 сентября 2025 года в Донецкой области.

Видео дня

Печальную весть сообщили в Telegram-канале Национальной полиции Украины. Без отца остались 11-летняя дочь.

Полицейский был верен присяге до последнего

Известно, что Герой проходил службу инспектором в отделении поддержки батальона полиции особого назначения КОРД (стрелковый) Нацполиции Львовщины. Он был уроженцем Дрогобыча.

В ряды Национальной полиции присоединился в 2016 году, а более года назад вступил в батальон КОРД (стрелковый) ГУНП во Львовской области.

"Михаил мужественно выполнял боевые задачи на одном из самых опасных направлений в Донецкой области и оставался верным присяге до последнего вздоха", – говорится в сообщении.

Свой последний бой боец принял в селе Иванополье Донецкой области. Во время выполнения боевого задания в него попал FPV-дрон и сработала взрывчатка. Защитнику навсегда останется 38 лет.

"Без отца осталась 11-летняя дочь, без мужа – жена, мать – без сына. Сослуживцы навсегда запомнят Михаила как смелого и надежного побратима, который был примером чести и преданным сыном Украины", – указано в сообщении.

Личный состав Национальной полиции выразил искренние соболезнования семье и близким коллеги.

Напомним, в поселке Маньковка Уманского района состоялось прощание с полицейским Константином Варой, который погиб в боях с российскими захватчиками. Он отдал жизнь, защищая самое ценное – свой дом, семью и Украину, ему навсегда осталось 35 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания свою жизнь отдал бывший сотрудник фонда "Вернись живым" 34-летний Тарас Шпук. Воин был в составе группы специального назначения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!