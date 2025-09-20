Ему навсегда будет 35: в Черкасской области простились с полицейским, погибшим в боях с оккупантами. Фото

В поселке Маньковского Уманского района состоялась траурная церемония прощания с полицейским Константином Варой, погибшим в боях с российскими оккупантами. Он отдал жизнь, защищая самое ценное – свой дом, семью и Украину.

Константину навсегда осталось 35 лет. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Черкасской области.

Что известно о защитнике

Константин Вара родился и вырос в Маньковке. Окончил Луганский государственный университет внутренних дел, получив квалификацию юриста, а позже получил диплом магистра истории в Уманском государственном педагогическом университете имени Павла Тычины.

Службу в органах внутренних дел начал в 2011 году оперативником криминальной полиции. В июле 2024 года присоединился к стрелковому батальону полиции Черкасщины, где отличился мужеством, профессионализмом и преданностью присяге.

Коллеги вспоминают Константина как надежного товарища, умеющего поддержать и разделить как радость, так и боль. В боевых условиях он проявил себя как настоящий воин и патриот, оставаясь верным присяге до последнего вздоха.

У него остались родители, жена и 8-летняя дочь.

По живому коридору Константина провожала община, коллеги, друзья, собратья и руководство полиции. Он вернулся на щите, пополнив ряды небесного войска, которое будет оберегать Украину сверху.

