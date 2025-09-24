Ему навсегда будет 33: во время выполнения боевого задания на Донетчине погиб полицейский с Черкасщины. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб украинский защитник, старший лейтенант Национальной полиции Украины Евгений Крамаренко. 33-летний Герой был родом с Черкасщины.

Видео дня

Трагедию подтвердила пресс-служба областного Главного управления Нацпола. "Полиция Черкасской области в трауре из-за невосполнимой потери", – заявили коллеги правоохранителя.

Евгений Крамаренко служил в стрелковом батальоне

Украинец начал свой путь в правоохранительных органах в 2013 году в должности помощника дежурного изолятора временного содержания задержанных лиц. Впоследствии служил на офицерских должностях в полиции Черкасской области.

"В ноябре 2024 года Евгений без раздумий стал в ряды стрелкового батальона", – сообщила пресс-служба.

Бок о бок с побратимами он боролся с агрессором на самых сложных участках фронта. Последнее боевое задание выполнил на Донетчине.

"Дома его ждали, молились и верили... Без любящего сына и мужа остались родители и жена. Без родительской любви – дочь", – рассказали в полиции.

Похороны 33-летнего Героя назначены на четверг, 25 сентября в селе Лебедин Звенигородского района Черкасской области. Отпоют украинского защитника в Свято-Михайловском кафедральном соборе.

Как писал OBOZ.UA:

– 18 сентября 2025 года в Донецкой области жизнь за Украину отдал полицейский со Львовщины Михаил Штында. Без отца остались 11-летняя дочь.

– Ранее в поселке Маньковка Черкасской области состоялось прощание с полицейским Константином Варой, который тоже погиб в бою с российскими захватчиками. Службу в органах внутренних дел он начал в 2011-м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!