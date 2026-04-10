'Спешить здесь нельзя': Буданов высказался об объединении украинских православных в одной церкви

Украина не вмешивается в процессы православия и не навязывает религиозных убеждений. Поэтому спешить в этом аспекте и через силу к чему-то принуждать не стоит.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов 9 апреля, отвечая на вопросы журналистов на Закарпатье, отметило Радио Свобода. Отдельно он сказал, что контролирует процессы мобилизации священников всех конфессий.

"Украина, как и любое нормальное государство, отделена от церкви. Поэтому дайте время этому процессу, и все решится. Спешить здесь нельзя, через силу что-то делать в духовном аспекте никогда ни в одном государстве не приносило результата", – сказал глава ОП.

Буданов также упомянул, что в названии Украинской православной церкви нет ни одного упоминания о Московском патриархате, и "это факт".

Также он подтвердил, что контролирует вопрос бронирования священников, причем это касается всех конфессий и религий, представленных в Украине.

"Юридическая наработка решения уже существует. Я думаю, что мы успеем... продлить бронирование и внести все необходимые изменения", – заверил Буданов.

Напомним, сейчас в Украине действуют как Православная церковь Украины, которая имеет статус поместной и томос от Вселенского патриарха Варфоломея с признанием ее независимости, так и Украинская православная церковь, часть священников которой, особенно на оккупированных территориях, сохраняют ориентацию на Москву.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году вопрос окончательного объединения всех православных общин вокруг ПЦУ стал вопросом национальной безопасности. Вселенский патриарх Варфоломей подчеркнул, что объединение вокруг ПЦУ является единственным возможным решением для церковного мира в Украине.

