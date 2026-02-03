'Важный шаг': Минкульт передал первые два корпуса Нижней лавры в пользование ПЦУ

Министерство культуры Украины передало в безвозмездное пользование монастырской общине Православной церкви Украины (ПЦУ) первые два корпуса на территории Нижней лавры. Это часть Киево-Печерской лавры, включающая Ближние и Дальние пещеры, а также монастырские сооружения и храмы, которые исторически находились в пользовании мужского монастыря.

Об этом 2 февраля сообщила вице-премьер-министр – министр культуры Украины Татьяна Бережная. По ее словам, это является важным шагом в формировании ответственного и прозрачного государственно-церковного взаимодействия.

"Мы создаем юридические условия для деятельности религиозных общин, которые приобщаются к сохранению национального культурного наследия и поддерживают Украину", – отметила Бережная.

Переданные корпуса №70 и №49 расположены на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Передача корпусов Нижней лавры имеет целью создание надлежащих условий для полноценного осуществления религиозных и монастырских практик общины ПЦУ и продолжает процесс юридического закрепления ее служения в Киево-Печерской лавре.

Что предшествовало

В министерстве напомнили, что указ президента Украины и решение Совета национальной безопасности и обороны 2022 года начали юридические и политические процессы переосмысления роли Киево-Печерской лавры как важного фактора безопасности и духовного фактора. В обществе сформировался четкий запрос на утверждение Лавры как центра украинской духовности.

Митрополит Епифаний отмечал, что передача первых корпусов Лавры в полноценное пользование ПЦУ – это радостное и знаковое событие для церкви. Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра является тысячелетней православной святыней украинского народа, которая изначально создавалась как монастырь, молитвенный центр и центр духовной жизни, поэтому такой она прежде всего должна оставаться и в наше время.

"Именно поэтому для налаживания полноценного функционирования монастырской обители братии и общине необходимы соответствующие помещения. В то же время мы в очередной раз утверждаем, что и в дальнейшем будем надежной опорой для Украинского государства, особенно в это непростое время, когда российский агрессор стремится истребить все украинское. Мы заинтересованы в сохранении нашего культурного и исторического наследия и поддержке наших воинов-защитников и готовы к продолжению сотрудничества в этих направлениях, в частности на базе Киево-Печерской лавры", – отметил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

С конца 1980-х годов деятельность заповедника была сосредоточена преимущественно в Верхней лавре. Нижняя лавра находилась в пользовании монашеской общины УПЦ (МП), деятельность представителей которой была связана с распространением российских нарративов.

В 2023 году государство провело комплексную проверку правовых оснований и соблюдения условий пользования имуществом религиозными организациями на территории Лавры. Были выявлены многочисленные нарушения, из-за чего были расторгнуты договоры пользования памятниками как Нижней, так и Верхней лавры.

Как сообщал OBOZ.UA, во время очередной террористической атаки РФ по столице в ночь на 24 января были повреждены объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Они внесены в Список всемирного наследия "ЮНЕСКО".

