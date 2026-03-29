'Спасала жизни побратимов': на войне погибла санинструктор из Киевской области. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погибла военная из Бородянки Киевской области Косян Татьяна. Жизнь санитарного инструктора оборвалась 23 марта 2026 года.

Об этом сообщили в Бородянском сельском совете. Женщина была призвана на военную службу по контракту 26 февраля 2025 года.

"Бородянская община проведет в последний путь защитницу Украины – солдата Косян Татьяну Мироновну, 1990 года рождения, санитарного инструктора медицинского пункта механизированного батальона. Верная военной присяге, мужественно выполняла свой долг, спасая жизни собратьев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина погибла 23 марта 2026 года во время выполнения боевого задания, связанного с защитой Родины.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, собратьям и всем, кто знал Татьяну Мироновну", – добавили в общине.

Прощание с защитницей состоится 30 марта 2026 года в Бородянке:

– 11:30 – живой коридор от района "Круг" до ул. Центральная, 237.

– 12:00 – отпевание дома.

– Погребение состоится на старом кладбище поселка Бородянка.

"Светлая память и вечная дань уважения защитнице Украины", – резюмировали печальное известие в общине.

Ранее стало известно о том, что черная, горькая весть пришла в Лисинскую общину Черкасской области. У Константиновки (Донецкая область) в октябре 2025 года погиб пограничник Олег Олейник.

