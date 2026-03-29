Черная, горькая весть: возле Константиновки погиб пограничник из Черкасской области. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на кровавой войне с Россией. На этот раз черная, горькая весть пришла в Лысинскую громаду Черкасской области.

Видео дня

У Константиновки (Донецкая область) в октябре 2025 года погиб пограничник Олег Олейник. Об этом сообщили в родной общине воина.

"К большому сожалению, проклятая война забрала еще одну жизнь мужественного воина. Больно... Война забирает лучших! Выражаем искренние соболезнования родным погибшего Героя! Склоняем низко головы в трауре ... Память о Воине будет жить вечно! Просим жителей громады встретить нашего защитника живым коридором памяти. О времени встречи Олега Борисовича "на щите" будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Олег Олейник был инспектором пограничной службы 2 категории-водитель (оператор по противодействию БпПС) отделения радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы 3 отдела пограничной службы (тип С) 2 пограничной комендатуры быстрого реагирования воинской части ВСУ.

Он родился 05 февраля 1976 года. Был жителем поселка Лысянка.

Погиб воин 05 октября 2025 года, в ходе выполнения боевого задания по защите Родины вблизи населенного пункта Константиновка Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!