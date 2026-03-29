УкраїнськаУКР
русскийРУС

Черная, горькая весть: возле Константиновки погиб пограничник из Черкасской области. Фото

Анна Павлова
Новости. Общество
1 минута
669
Черная, горькая весть: возле Константиновки погиб пограничник из Черкасской области. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на кровавой войне с Россией. На этот раз черная, горькая весть пришла в Лысинскую громаду Черкасской области.

Видео дня

У Константиновки (Донецкая область) в октябре 2025 года погиб пограничник Олег Олейник. Об этом сообщили в родной общине воина.

Черная, горькая весть: возле Константиновки погиб пограничник из Черкасской области. Фото

"К большому сожалению, проклятая война забрала еще одну жизнь мужественного воина. Больно... Война забирает лучших! Выражаем искренние соболезнования родным погибшего Героя! Склоняем низко головы в трауре ... Память о Воине будет жить вечно! Просим жителей громады встретить нашего защитника живым коридором памяти. О времени встречи Олега Борисовича "на щите" будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Олег Олейник был инспектором пограничной службы 2 категории-водитель (оператор по противодействию БпПС) отделения радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы 3 отдела пограничной службы (тип С) 2 пограничной комендатуры быстрого реагирования воинской части ВСУ.

Он родился 05 февраля 1976 года. Был жителем поселка Лысянка.

Погиб воин 05 октября 2025 года, в ходе выполнения боевого задания по защите Родины вблизи населенного пункта Константиновка Донецкой области.

Ранее стало известно о том, что 24 марта в боях за Украину погиб известный волонтер и военный Александр Жуков с Полтавщины. Он с самого начала полномасштабного вторжения помогал Силам обороны, а в 2025 году стал в их ряды уже как воин.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях стало известно, что на войне погиб отец троих детей из Хмельницкой области. Андрей Редька погиб в бою с врагом в Донецкой области 21 марта. В ряды ВСУ Андрей присоединился в январе 2025 года. С тех пор и до последнего вздоха защищал родную землю на самых горячих направлениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe