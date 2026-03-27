'Уже никогда не вернется в строй': на войне погиб отец троих детей с Хмельнитчины. Фото

В бою за Украину погиб еще один воин из Хмельницкой области – Андрей Редька. Жизнь Героя оборвалась 21 марта в Донецкой области.

Дома его ждали трое детей. О потере сообщила Летичевская поселковая объединенная территориальная громада.

Что известно о Герое

В громаде рассказали, что родился Андрей Редька 26 сентября 1983 года на Тернопольщине.

14 лет назад он вместе с семьей переехал в Летичев.

"Был опытным водителем-дальнобойщиком, работал на Летичевском комбикормовом заводе и в ООО "Термопласт". Зарекомендовал себя добросовестным в работе, обязательным и ответственным", – отметили в Летичевской громаде.

С января 2025 года Андрей Редька присоединился к Вооруженным силам Украины. Он защищал родную землю на самых горячих направлениях боевых действий.

"За добросовестное выполнение военных задач, верность присяге отмечался командованием", – добавили земляки Героя.

21 марта в Донецкой области в бою с оккупантами старший солдат Андрей Редька погиб.

"Война забрала у отца – сына, у жены – мужа, у двух дочерей и сына – заботливого отца. Для сослуживцев Андрей был верным и надежным боевым побратимом, который уже никогда не вернется в строй. Общительный, приветливый, трудолюбивый, добрый – таким он остался в памяти тех, с кем пересекались его жизненные пути", – говорят в общине.

В четверг, 26 марта, скорбный кортеж с телом Героя встретили на малой родине. Похоронили его на Аллее Героев нового кладбища Летичева.

Андрею Редьке навеки останется 42 года.

