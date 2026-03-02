Социолог указал на тревожный 'сигнал' с миграционными настроениями украинцев: кто готов уехать из страны и что будет после завершения войны

Часть украинцев готова покинуть страну, если границы откроют завтра, и этот показатель особенно высок среди молодежи. Социолог Алексей Антипович объясняет, что мотивы выезда – не только безопасность или экономические достижения, но и желание путешествовать, получить образование и самореализацию.

После завершения войны большинство украинцев, по его прогнозу, останется в стране, но некоторые уже не вернутся. Об этом Антипович рассказал в интервью "Радио Свобода".

По словам Антиповича, прямые вопросы о желании выехать за границу показывают, что примерно 12–14% украинцев готовы на постоянное переселение, если будет такая возможность.

"Тревожным является то, что среди молодых людей в возрасте 18-29 лет этот процент доходит почти до 30%. А это значит, что молодежь, которая и так более мобильна, чем старшее поколение, более готова поехать за границу. Так, ее мотивы – не только безопасность или экономические достижения, ее мотивы –путешествовать, получить впечатления, возможно, получить лучшее образование, больше саморазвития и самореализации", – пояснил он.

Но, как подчеркнул социолог, если молодежь покинет Украину, это, конечно, ослабит будущее самой Украины.

В то же время не все, кто стремится уехать, делают это навсегда: многие украинцы возвращаются после того, как сталкиваются с языковым барьером, культурными особенностями и реалиями жизни за рубежом.

"Это те, кто в 2022-23 годах выехали – они там уже адаптировались. И многие из них говорят, что можно было бы и вернуться, только я уже здесь осел, ребенок ходит в школу, что-то зарабатываю, есть где жить – ну так уж пусть будет, ради будущего ребенка", – сказал он.

Антипович прогнозирует, что после войны вернется лишь небольшая часть уехавших – примерно 10–15%.

В то же время массовый отток молодежи, особенно студентов, может ослабить перспективы страны в долгосрочной перспективе.

"С точки зрения качества будущего ситуация сложнее. Когда доля людей пенсионного возраста становится преобладающей – а она и раньше была значительной, около четверти населения, а сейчас, вероятно, превышает 30% – нагрузка на работающего человека будет расти в разы. И это действительно так", – объяснил он.

Социолог отмечает, что украинцы чрезвычайно привязаны к своей земле и дому. Даже внутренне перемещенные лица стараются оставаться на месте, а временные миграции во время блэкаутов или суровой зимы имеют локальный и временный характер.

Украинцы быстро адаптируются, поддерживают элементы привычного быта и выживают в сложных условиях, шаг за шагом двигаясь вперед.

"Есть украинская традиция – независимо от того, что происходит снаружи: у меня во дворе должны быть цветочки, убранный дом, огород. И это мое место силы – прошу здесь не трогать и не мусорить. Где-то так все в Украине и выглядит. И это дает возможность выжить в любых условиях", – сказал Антипович.

Несмотря на трудности, украинцы не собираются налаживать отношения с агрессором и остаются настроенными бороться до конца, не сдаваясь даже под давлением обстрелов, холодов или энергетических проблем.

Напомним, за период полномасштабного вторжения 11 миллионов граждан Украины выехали за границу. Однако официальная статистика МИД немного ниже, поскольку часть беженцев не становится на консульский учет.

Как сообщал OBOZ.UA, после завершения войны Украина может столкнуться с новой волной эмиграции. Однако на этот раз выезжать будут преимущественно мужчины. Такой прогноз сделала директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова.

