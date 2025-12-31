Часть не становится на консульский учет: сколько украинцев выехало за границу с начала войны

За период полномасштабного вторжения 11 миллионов граждан Украины выехали за границу. Однако официальная статистика МИД немного ниже, поскольку часть беженцев не становится на консульский учет.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Дмитрию Гордону.

"Обратите внимание: 11 миллионов граждан Украины выехали за границу. Одиннадцать! Я сегодня получил официальный ответ от МИДа – там 8,5 миллиона граждан. Но мы понимаем, что часть не становится на консульский учет, поэтому органы власти Украины их не видят", – отметил Лубинец.

Прогнозы возвращения украинцев домой

Национальный банк Украины (НБУ) в своих отчетах прогнозирует, что массового возвращения украинцев из-за границы не стоит ждать как минимум до 2027 года.

Согласно данным инфляционного отчета НБУ, скорее всего, этот процесс будет происходить медленными темпами - примерно по 100 тысяч человек в год.

Однако этот прогноз будет зависеть от условий безопасности в Украине, темпов экономического восстановления и условий жизни украинцев в европейских странах.

Даже если активная фаза полномасштабной войны закончится, высокие риски будут весомым фактором, который будет сдерживать возвращение беженцев обратно в Украину. Вероятнее всего, что часть украинцев останется за границей из-за стабильных условий жизни и медленного экономического восстановления в нашем государстве.

Как сообщал OBOZ.UA, после завершения войны Украина может столкнуться с новой волной эмиграции. Однако на этот раз выезжать будут преимущественно мужчины. Такой прогноз сделала директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова.

