'Со своим уставом в чужой монастырь не ходят': как это правильно сказать на украинском

Каждый язык имеет свои особенности, а дословный перевод крылатых фраз приводит к суржику и кальке. Фразеологизмы сформировались исторически и тесно связаны с традициями и культурой определенного региона, поэтому вместо перевода следует искать уместные соответствия.

Есть в русском лексиконе довольно популярная фраза "со своим уставом в чужой монастырь не ходят". Что она означает и какие есть украинские соответствия этого речевого оборота – читайте в материале OBOZ.UA.

Фразеологизм "со своим уставом в чужой монастырь не ходят" побуждает прежде всего к уважению – в чужом коллективе нужно жить и общаться по правилам этого коллектива.

В украинской языковой традиции есть несколько точных и колоритных соответствий:

У чужій церкві не паламарюй.

Усякий піп по-своєму й співає.

Кожна дзвіниця має свої дзвони.

У чужий черевик ноги не саджай.

Між який народ попадеш, того й шапку надівай.

На чиїй землі стоїш, того й воду пий.

На чиїм возі сидиш, того й пісню співай.

Гість, як невільник: де посадять – там і сидить.

Гість хазяїнові не укажчик.

Можно использовать и максимально приближенный перевод: "в чужу церкву зі своїм уставом не носись".

Как отмечал ранее OBOZ.UA у еще одной популярной поговорки "куй железо, пока горячо" есть интересные украинские аналоги: например,"хапай, Петре, поки тепле", "лови рибку, поки ловиться", "коваль клепле, доки тепле". Подробнее о значении поговорки и других вариантах перевода – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как "смачно" ругаться по-украински без русских матов и в каких случаях можно использовать фразы "Йосип драний" и "мати Василева".

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