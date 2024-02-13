"Со своим уставом в чужой монастырь не ходят": как это правильно сказать на украинском
Каждый язык имеет свои особенности, а дословный перевод крылатых фраз приводит к суржику и кальке. Фразеологизмы сформировались исторически и тесно связаны с традициями и культурой определенного региона, поэтому вместо перевода следует искать уместные соответствия.
Есть в русском лексиконе довольно популярная фраза "со своим уставом в чужой монастырь не ходят". Что она означает и какие есть украинские соответствия этого речевого оборота – читайте в материале OBOZ.UA.
Фразеологизм "со своим уставом в чужой монастырь не ходят" побуждает прежде всего к уважению – в чужом коллективе нужно жить и общаться по правилам этого коллектива.
В украинской языковой традиции есть несколько точных и колоритных соответствий:
- У чужій церкві не паламарюй.
- Усякий піп по-своєму й співає.
- Кожна дзвіниця має свої дзвони.
- У чужий черевик ноги не саджай.
- Між який народ попадеш, того й шапку надівай.
- На чиїй землі стоїш, того й воду пий.
- На чиїм возі сидиш, того й пісню співай.
- Гість, як невільник: де посадять – там і сидить.
- Гість хазяїнові не укажчик.
Можно использовать и максимально приближенный перевод: "в чужу церкву зі своїм уставом не носись".
Как отмечал ранее OBOZ.UA у еще одной популярной поговорки "куй железо, пока горячо" есть интересные украинские аналоги: например,"хапай, Петре, поки тепле", "лови рибку, поки ловиться", "коваль клепле, доки тепле". Подробнее о значении поговорки и других вариантах перевода – читайте в материале.
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