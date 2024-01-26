'Йосип драний' и 'мати Василева': как ругаться по-украински без русских матов

Было бы прекрасно, если бы все общались на правильном литературном языке, однако жизнь часто подбрасывает сюрпризы, и в ход идут не слишком интеллигентные выражения. Следует пополнить словарный запас и в этой сфере. Украинский язык – колоритный и выразительный, и есть много способов выразить всю палитру эмоций и впечатлений, не прибегая к русизмам.

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Филолог, преподавательница и автор учебных материалов на платформе "Є-мова" Оксана Гордийчук рассказала, как следует ругаться на украинском. Пригодятся даже фразеологизмы и поговорки.

Возгласы

Российские возгласы следует заменить следующими вариантами:

Овва! – выражает удивление, сомнение, сарказм, недоверие.

Йой! – универсальный возглас для широкого спектра эмоций: от восторга до гнева.

Трясця! – так можно говорить, когда снова взлетел российский МиГ с дозаправкой, и тревога продлится несколько часов.

Ич! – восклицание можно употреблять, например, в выражениях типа "Ич, який розумник знайшовся".

Пхе! – отличный способ выразить отвращение или иронию.

Отакої! – подойдет для выражения удивления и разочарования.

Дзузьки! – можно употреблять, чтобы кого-то остановить или прекратить какое-то действие ("Хотів у мене гроші вкрасти? А дзуськи тобі!")

Так отож! отож-бо! – заменят ненавистную для многих фразу: "а я же говорил(а)".

А для экстренных неприятных ситуаций есть и следующие возгласы:

ой лишенько!

халепа!

а бодай тобі!

хай йому грець!

ось тобі й маєш!

Сталые выражения

В народном фольклоре есть огромное количество сталых выражений, которыми можно выразить разнообразный спектр чувств.

Возглас "мати Василева!" также универсален: передает и возмущение, и злобу, и восторг, и удивление.

"Щоб тебе качка копнула" – можно пожелать человеку, который доставил хлопот и неприятностей.

"До дупи твої карі очі" – эта фраза выражает несоответствие, неуместность, бессмысленность поступков.

Есть и интересное выражение "Йосип драний", которое может использоваться для эмоциональной окраски различных событий:

Йосип драний, знову при завантаженні вибило помилку!

Йосип драний, і це моя зарплата за місяць?

Пригодятся и другие "иосифы" (без отрицательной привязки к собственному имени):

Йосип на кобилі

Йосип за пеньком

Йосип босий.

Ранее OBOZ.UA публиковал другие колоритные фразы из народного творчества, которыми можно заменить русские бранные слова.

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