"Йосип драний" и "мати Василева": как ругаться по-украински без русских матов
Было бы прекрасно, если бы все общались на правильном литературном языке, однако жизнь часто подбрасывает сюрпризы, и в ход идут не слишком интеллигентные выражения. Следует пополнить словарный запас и в этой сфере. Украинский язык – колоритный и выразительный, и есть много способов выразить всю палитру эмоций и впечатлений, не прибегая к русизмам.
Филолог, преподавательница и автор учебных материалов на платформе "Є-мова" Оксана Гордийчук рассказала, как следует ругаться на украинском. Пригодятся даже фразеологизмы и поговорки.
Возгласы
Российские возгласы следует заменить следующими вариантами:
Овва! – выражает удивление, сомнение, сарказм, недоверие.
Йой! – универсальный возглас для широкого спектра эмоций: от восторга до гнева.
Трясця! – так можно говорить, когда снова взлетел российский МиГ с дозаправкой, и тревога продлится несколько часов.
Ич! – восклицание можно употреблять, например, в выражениях типа "Ич, який розумник знайшовся".
Пхе! – отличный способ выразить отвращение или иронию.
Отакої! – подойдет для выражения удивления и разочарования.
Дзузьки! – можно употреблять, чтобы кого-то остановить или прекратить какое-то действие ("Хотів у мене гроші вкрасти? А дзуськи тобі!")
Так отож! отож-бо! – заменят ненавистную для многих фразу: "а я же говорил(а)".
А для экстренных неприятных ситуаций есть и следующие возгласы:
- ой лишенько!
- халепа!
- а бодай тобі!
- хай йому грець!
- ось тобі й маєш!
Сталые выражения
В народном фольклоре есть огромное количество сталых выражений, которыми можно выразить разнообразный спектр чувств.
Возглас "мати Василева!" также универсален: передает и возмущение, и злобу, и восторг, и удивление.
"Щоб тебе качка копнула" – можно пожелать человеку, который доставил хлопот и неприятностей.
"До дупи твої карі очі" – эта фраза выражает несоответствие, неуместность, бессмысленность поступков.
Есть и интересное выражение "Йосип драний", которое может использоваться для эмоциональной окраски различных событий:
Йосип драний, знову при завантаженні вибило помилку!
Йосип драний, і це моя зарплата за місяць?
Пригодятся и другие "иосифы" (без отрицательной привязки к собственному имени):
- Йосип на кобилі
- Йосип за пеньком
- Йосип босий.
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