Снег парализовал движение на дорогах, погода ухудшается: Украина снова оказалась во власти стихии. Фото и видео

В воскресенье, 11 января, несколько украинских регионов накрыли снегопады с метелями. Непогода накрыла Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Херсонскую и Киевскую области.

Об этом сообщает UA: Суспільне мовлення. Кое-где в областях длительное время продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия.

Последствия непогоды в Украине

По имеющейся информации, в Харькове с утра 11 января идет снегопад, который принес циклон с юго-запада. По прогнозу синоптиков, осадки будут идти до 23:00. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в городе работает спецтехника, которая расчищает тротуары и дороги от снега. В области аналогичная ситуация.

"В связи с осложнением погодных условий все службы Харьковщины переведены в режим усиленной работы. На территории области – интенсивные осадки в виде снега. Для обеспечения бесперебойного движения задействована специальная техника: 2 автогрейдера, 46 комбинированных дорожных машин и 21 погрузчик", – информирует чиновник, добавив, что по состоянию на сейчас все автомобильные дороги проездные, движение транспорта не останавливалось.

В то же время в Днепропетровской ОГА призвали водителей воздержаться от поездок на собственном транспорте из-за сложных погодных условий. Горожан просят не оставлять транспорт в неотведенных для него местах, чтобы не мешать работе спецтехники, а также заранее планировать маршрут из-за возможных осложнений на дорогах.

На Киевщине непогода вызвала ледяной ад. В местных Telegram-аккаунтах публикуют фото электросетей, где ледяной налет, толщиной в палец, покрыл провода. Сообщается, что из-за этого иногда ломаются даже сами опоры.

Сегодня в Херсоне из-за сложных погодных условий и длительных работ по устранению последствий стихийного бедствия на маршруты не вышли троллейбусы и трамваи. В ОГА информируют, что о возобновлении движения электротранспорта будет отдельное сообщение. Примерно аналогичная ситуация сейчас в Донецкой области.

"Коммунальные службы и подрядные организации готовы к осложнению: сейчас привлечено 14 единиц техники и 18 работников. Дежурят 20 единиц техники в населенных пунктах области. Всем привлеченным к процессу даны соответствующие поручения, держим этот вопрос на контроле", – информирует глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Напомним, в Укргидрометцентре заявили, что экстремально низкая температура воздуха в Украине в ближайшее время не ожидается. Людям стоит ориентироваться на прогнозы в пределах нескольких дней, поскольку данные могут меняться каждые 6-12 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, на западе Украины наступила настоящая зимняя погода: регион накрыли снега, а из-за сильных порывов ветра снегопад превратился в мощную метель.

