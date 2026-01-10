Придут ли в Украину экстремальные морозы: прогноз синоптикини

Экстремально низкая температура воздуха в Украине в ближайшее время не ожидается. Людям стоит ориентироваться на прогнозы в пределах нескольких дней, поскольку данные могут меняться каждые 6-12 часов.

Обычно именно они дают наиболее правдивую информацию о погодной картине. Об этом на брифинге сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода переменчивая, но без рекордов

Ранее ряд медиа распространяли сообщения с тревожными прогнозами о якобы чрезвычайно сильных морозах уже на следующей неделе. Впрочем, по словам Птухи, таких экстремальных холодов в Украине не ожидается. Она отметила, что прогностические модели регулярно обновляются, поэтому обнародованные заранее данные могут быстро потерять актуальность.

"За пределами 5 суток лучше вообще не ориентироваться на них, тем более когда вот такие динамические процессы происходят, и они кардинально могут измениться", – объяснила пресс-секретарь Укргидрометцентра.

Наталья Птуха призвала медиа тщательно проверять метеорологическую информацию перед ее распространением.

По ее словам, в субботу, 10 января, на севере и северо-востоке Украины еще могут ощущаться последствия недавнего циклона, с небольшими осадками в период с 10 по 12 января, преимущественно в виде мокрого снега и с вероятным гололедом.

Она отметила, что такие погодные условия являются благоприятными для аграрного сектора, поскольку морозы будут поступать на слегка заснеженную почву, а не на голую землю. Птуха добавила, что гололедицу также прогнозируют в западных, северных и части центральных регионов.

Напомним, на западе Украины наступила настоящая зимняя погода: регион накрыли снега, а из-за сильных порывов ветра снегопад превратился в мощную метель.

