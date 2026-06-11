Сколько клубники можно есть в день и кому она способна навредить: важные нюансы

В 100 граммах клубники содержится суточная норма витамина С для организма человека, причем в этой ягоде витамина С даже больше, чем в цитрусовых. В целом специалисты советуют употреблять клубники не более 400-500 г в день.

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Если же есть определенные проблемы с желудочно-кишечным трактом, то стоит ограничить количество этой ягоды в своем рационе до 200 г. Сколько можно есть клубники в день и кому она может навредить, рассказывает OBOZ.UA.

Клубника – это не только вкусная летняя ягода, но и источник различных витаминов. В ней содержатся витамины группы В, Е, А, а также железо, фолиевая и аскорбиновая кислоты. Даже съев 100 граммов клубники, вы получите суточную норму витамина С.

Сколько фруктозы в клубнике

Клубника содержит 2,44 г фруктозы на 100 граммов. Норма фруктозы на день – 40 граммов. Составляя рацион на день, нужно учитывать наличие фруктозы еще и в некоторых овощах, а также во фруктах.

Если нет проблем с ЖКТ, можно есть большое количество ягод в день. Если же есть определенные заболевания вроде язвы, гастрита, желудочных колик или повышенной секреции желудочного сока, то специалисты советуют ограничить дневную норму клубники до 200 граммов.

Кроме того, нужно помнить, что клубника содержит салицилаты, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине клубника дешевеет уже вторую неделю подряд. За неделю средние цены упали на 21% и ягоду продают в супермаркетах по 190-250 грн за килограмм.

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