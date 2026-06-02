Цены на популярную ягоду в Украине обвалились: сколько теперь стоит в супермаркетах и на рынках

В Украине клубника дешевеет уже вторую неделю подряд. За неделю средние цены упали на 21%, а сейчас ягоду продают в супермаркетах по 190-250 грн за килограмм. В то время, как на рынке можно встретить более низкую стоимость. Участники рынка прогнозируют новое удешевление уже в ближайшие дни, когда начнется массовое поступление клубники из открытого грунта.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Главной причиной падения цен стало активное поступление продукции из южных областей Украины. Именно там сезон сбора урожая сейчас входит в пиковую фазу, а объемы ягод, которые попадают на рынок ежедневно, стремительно увеличиваются.

Для производителей это означает необходимость быстро реализовывать продукцию, ведь клубника относится к скоропортящимся ягодам. Хранить ее длительное время практически невозможно, поэтому фермеры вынуждены продавать урожай по более низким ценам, чтобы избежать потерь. Кроме того, увеличение количества продавцов автоматически усиливает конкуренцию. Каждый производитель старается быстрее реализовать свою продукцию, что дополнительно давит на цены.

По состоянию на начало июня украинские хозяйства предлагают землянику садовую по цене от 120 до 200 гривен за килограмм. По данным аналитиков рынка, средняя стоимость ягоды за неделю снизилась примерно на 21%. В то же время цены существенно отличаются в зависимости от региона, качества продукции и способа выращивания.

Самой дорогой остается ранняя тепличная ягода, тогда как продукция из открытого грунта традиционно продается дешевле. На формирование цен влияет не только украинский урожай. Значительное давление на рынок оказывает и импортная клубника. Сегодня на украинских прилавках активно представлена продукция из Греции, Турции и Испании.

Зарубежная ягода обычно продается по цене до 200 гривен за килограмм, что заставляет украинских производителей учитывать конкуренцию не только между собой, но и с иностранными поставщиками. В результате фермеры часто не могут удерживать более высокие цены даже при хорошем качестве собственной продукции.

Еще одним фактором, который влияет на рынок, является поведение покупателей. Несмотря на начало сезона, спрос пока не демонстрирует такого роста, которого ожидали производители. Частично это объясняется общей экономической ситуацией и снижением покупательной способности населения.

Поэтому даже крупные партии свежей ягоды не раскупаются настолько быстро, как хотели бы фермеры, что также подталкивает продавцов к снижению стоимости. Несмотря на нынешнее падение цен, клубника остается дороже, чем год назад. В начале июня 2026 года стоимость ягоды в среднем примерно на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство участников рынка прогнозируют, что текущее удешевление может быть не последним. Уже в ближайшее время на рынок массово начнет поступать клубника открытого грунта. Традиционно именно она формирует наибольшие объемы предложения в течение сезона.

Сколько стоит клубника на рынках

По наблюдениям OBOZ.UA, на разных рынках клубника обычно стоит в пределах 150-200 грн за килограмм, а иногда цены опускаются еще ниже в зависимости от объемов и качества продукции. В частности популярные площадки установили такую стоимость:

рынок Shuvar Львов – 120 грн/кг (минимальная стоимость);

рынок "Столичный" – 190 грн/кг (средняя стоимость).

Цены на клубнику в супермаркетах

В то же время по данным"Минфин" в июне средняя цена клубники составляет 252,50 грн/кг. А собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях стоимость ягоды составляет:

Varus – 199,90 грн/кг;

"Сільпо" – 273,90 грн/кг;

Auchan – 249 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине черешня уже появилась в продаже. При этом дефицита не будет – цена впоследствии стабилизируется на уровне 100–150 грн/кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!